膠袋徵費｜街市檔販批欠指引　超市四招應對：最困難係分辨豁免

實施逾13年的膠袋徵費，將於周六（31日）迎來改變，除了徵費加至1元外，亦收緊多項豁免。經營超市業務的一田百貨，現時每間分店平均每日售出450個膠袋，亦派發3,000多個免費平口袋。行政總裁黃思麗預計，徵費提高至1元後，派發的膠袋量可減少，但認為最大的困難是分辨甚麼產品可獲豁免：「『完全包袋』呢幾個字係最難搞，個盒有窿又計唔計？要同同事講得好清楚。」



為了應對膠袋徵費調整措施，她指一田會推出四招，除了加強員工的培訓，亦會提醒顧客，以及鼓勵他們自備購物袋等。不過有在街市開設凍肉店的檔主就批評，政府指引不足，擔心實施時會產生混亂。



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根據環保署數據，近年棄置到堆填區的膠袋有回升趨勢。一田百貨行政總裁黃思麗表示，其公司超市派發膠袋的數字顯示，今年對比去年派發量減少9%，而去年對比2020年則有6%跌幅，估計歸功於員工對顧客解說及宣傳，加上一田顧客群較多年輕人，支持及認同環保理念的比例較大。

明日起購買凍肉將不再獲發免費平口袋，黃思麗指，現時一田超市平均每間分店日均派發3,000多個平口袋，部份顧客索取多於一個；至於須付5毫購買的膠袋，每間分店平均每日售出450個。

黃思麗又指，不少顧客以方便為先，仍十分堅持索取免費膠袋：「（顧客）會覺得其實你畀個膠袋我好簡單，我係忠實擁躉嚟喎，畀個膠袋我都唔得？」她形容，現時前線員工經常會面對壓力，並憶述其親身經歷，笑言在剛過去的「一田購物優惠日」中，上場擔任收銀工作，曾因沒有留意顧客所購買的納豆為冷凍食品，故未有提供平口袋。結果該名顧客大發雷霆，對着她破口大罵足足超過三分鐘：「一路收錢一路鬧，『點解唔畀袋？係咪想慳袋？叫你經理出嚟，我實投訴你呀。』」

對於明日起實施的膠袋徵費新措施，黃思麗認為較為清晰，不過最困難是要分辨清楚甚麼產品可獲豁免取得免費膠袋。她又估計，徵費提高至1元後，膠袋量可減少。至於一田所收取的費用，會用作與環保有關的推廣活動，例如購買環保袋優惠。

活生生嘅例子就係我上次喺購物優惠日被其中一位顧客鬧到傻咗，因為顧客買咗一盒納豆，我未睇清楚以為盒納豆唔係冷藏食品，所以無放入平口袋… 顧客要求平口袋後我已經擺番入去，但因為咁簡單嘅嘢我諗佢鬧咗我三分鐘：『點解唔畀袋？係咪想慳袋？叫你經理出嚟，我實投訴你呀。』 一田百貨行政總裁黃思麗

另外，一田計劃在過渡期中推四招應對新措施，包括店舖內會張貼海報及宣傳單張等，希望可讓顧客了解將實行新措施，並會特別集中在凍肉區域，以提醒顧客購買凍肉等產品將不再獲發免費平口袋。一田亦會推出購物袋的優惠，包括會員可儲積分換領冰袋，黃思麗舉例指：「第時客人嚟買雪藏雞翼無免費袋，其實可以買個冰袋，第日買豬扒又可以繼續用。」

她稱已向前線員工提供培訓，協助他們認為新措施下有甚麼貨品可獲豁免：「講真同事真係有好多嘢要記，究竟可唔可以好準確咁拿捏，好睇我哋同同事嘅培訓同溝通。」她舉例指包括要教導前線員工如何應對顧客索取免費膠袋的情況：「點樣將訊息好有禮貌咁話到畀顧客聽，尤其是前線同事都比較忙，後面條龍都唔短。」而一田亦已製作提示卡，放在收銀處讓員工可隨時查閱豁免項目。

在樂富街市開設凍肉店的Ada批評政府指引不足，擔心明日實施時會產生混亂。（盧翊銘攝）

被問到有立法會議員建議將膠袋徵費提高至2元，會否對超市業界造成影響？黃思麗指不論收費是多少，相信對執行上亦沒有影響，強調最重要是全部業界均配合收費：「如果有零售商比較鬆手、無咁認真，執行得好嚴格嘅零售商係會畀顧客鬧到死，個袋愈貴就鬧得更加多。如果只得我（一田）好認真咁執行，其實唔係好有用。」

大型超市可為員工提供培訓，不過有街市檔主就擔心明日實施時會產生混亂。在樂富街市開設凍肉店的Ada表示，現時已就膠袋與客人有爭執，不少顧客認為街市攤檔不須付膠袋徵費：「啲客會話做咩唔畀袋，唔畀唔通唔做生意咩，為咗一蚊得失啲客又唔知點咁，嗌交就無謂啦。」

Ada又批評政府指引不足，亦不了解新措施下的豁免範圍，希望政府可多向街市商戶作解說：「用保鮮紙包住嘅冰鮮肉又畀唔畀得膠袋？唔畀個客又詐型，驚漏水。」

環保署日前在記者會中指，會印製單張宣傳新措施，並會派員向商戶作出解說，生效日期起計一個月會有寬限期，讓市民及商戶適應。