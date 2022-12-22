強制檢測｜減至10幢大廈上榜　涉嘉湖山莊、欣廷軒、海逸豪園等

衞生防護中心今日（22日）冬至晚上公布最新強檢大廈名單，最新減至10幢大廈新上榜，為3月底重啟強制檢測公告以來新低。其中9幢大廈為較多陽性個案居住，當中觀塘區有2幢大廈上榜，包括秀茂坪曉麗苑曉安閣及牛頭角樂華北邨立華樓，其他個案則散落在全港不同地區。另有1幢屬污水樣本檢測呈陽性的地點，為上水彩園邨彩屏樓。



按公告要求，任何人在12月16日至22日，於上述指明地點超過兩小時，須於明日（23日）或後日（24日）檢測。



▼12月22日 部份強檢大廈▼



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觀塘區曉麗苑、樂華北邨上榜

據最新強檢名單，共10幢大廈上榜，當中9幢大廈為陽性檢測個案曾到訪的地點。在觀塘區有2幢大廈上榜，包括秀茂坪曉麗苑曉安閣及牛頭角樂華北邨立華樓。

九龍其他地區亦有大廈上榜，包括位於油尖旺區的旺角富榮花園 17 座、九龍城區的紅磡海逸豪園 9 座。

▼12月22日 強制檢測公告▼



新界共5幢大廈上榜 涉天水圍嘉湖山莊等

整個新界地區僅5幢大廈上榜。其中天水圍1幢、沙田1幢、屯門1幢、荃灣1幢，包括天水圍嘉湖山莊麗湖居 9座、沙田欣廷軒 2 座、屯門美樂花園 7 座、荃灣荃威花園 C 座；另外還有上水1幢大廈涉污水檢測呈陽性亦要強檢，涉上水彩園邨彩屏樓。

強檢大廈全名單：

陽性檢測個案曾到訪的地點：

秀茂坪曉麗苑曉安閣



牛頭角樂華北邨立華樓



天水圍嘉湖山莊麗湖居 9座



屯門美樂花園 7 座



荃灣荃威花園 C 座



沙田欣廷軒 2 座



旺角富榮花園 17 座



紅磡海逸豪園 9 座



西灣河海澄街 5 號海澄大廈



污水陽性大廈名單：

上水彩園邨彩屏樓

