發展局義工隊走進社區　常秘落手髹油　渠務署義工彈結他哄長者

今日（25日）是聖誕節，發展局局長甯漢豪在「局長隨筆」撰文，指出轄下各部門同事除了賣地規劃、搞工務、查僭建外，部門的義工在工餘時間也走進社區，服務有需要的基層市民。她指除建築署外，發展局轄下多個部門義工隊也成立超過20年，服務對象包括長者、視障人士、年輕人、學童等，服務範疇亦多元化，例如探訪活動、清潔海灘、功課輔導、送贈小禮物等。



▼發展局轄下各部門均有組織義工隊▼



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甯漢豪表示，義工服務不求回報，不過渠務署近日榮獲由民政及青年事務局與義務工作發展局合辦的兩項「香港義工獎」，分別來自「傑出企業及非商業機構」和「傑出協作計劃」的組別。她指獎項除了肯定渠務署同事持續為義工服務付出努力和貢獻外，亦感謝多個部門夥伴，包括其他政府部門及專業機構，攜手舉辦義工服務，推展義工文化，進一步回饋社區。

發展局局長甯漢豪說，發展局及轄下各部門同事在工餘時間也走進社區，把這份愛、喜樂、平安帶給他們服務的人。（發展局局長隨筆網頁圖片)

常秘劉俊傑參與為獨居長者維修單位

發展局常任秘書長（工務）劉俊傑表示，發展局轄下各部門均有組織義工隊，利用工餘時間關心社會，今年11月，建造業界成立了建造業義工隊幫助有需要人士及家庭，工務部門的義工隊亦參與其中，在地區民政處及地區組織支持下，為各區有需要人士維修家居。劉俊傑日前亦帶領義工隊參加在東區舉行的義工服務，為獨居長者維修單位，同時為參與義工服務的同事打氣。從相片可見，他也有參與髹油工作。

參與這次維修家居服務的建築署人員巫燕玲表示，該署的義工隊自2003年成立，一直積極參與或聯同其他非牟利機構籌辦各類義工活動，每年冬季，他們會為長者維修家居。

渠務署高級工程師潘詠芝表示，義工隊最近比較有趣的活動包括為基層及南亞裔小朋友舉辦「小小工程師STEM工作坊」，向他們介紹部門的工作，亦希望從小培養他們對相關知識的興趣。

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規劃署長鍾文傑帶隊探訪元州邨長者

文意指出，近年為抗擊疫情，發展局及轄下部門積極參與抗疫工作。規劃署城市規劃師簡昌恆和李玉倩表示，抗疫工作令他們了解到社會上有不同的需要；早前趁着疫情緩和，規劃署署長鍾文傑帶領共30人的「關愛隊」，前往深水埗元州邨，探望老人家，彈結他哄長者，認為義工服務讓他們有更多機會接觸社區，更了解市民的需要。

機電工程署義工隊早前聯同仁愛堂發起「編編送暖行動」，教授同事編織技巧，再由他們自行編織頸巾送予有需要人士。機電署總工程師江茂誠表示，最終收集到超過230條頸巾，為基層長者及其他有需要人士在冬日送上關懷和溫暖。