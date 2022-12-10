精簡程序未撥款先收地　甯漢豪稱不削立法會監督：倘反對早就提出

政府建議修訂六條法例，精簡及縮短土地開發法定程序，包括處理收地反對意見可與法定規劃程序同步，立法會未撥款就著手收地賠償，而改劃申請只能由土地擁有人或擁有部分業權的人提出，以及城規會有權就出席者的發言時間設限等。



發展局局長甯漢豪今日（10日）在電台節目提到過去部分開發程序重複，例如同一反對者可在不同程序提出相同意見，希望透過同步處理縮短時間，加以整合。她強調，今次建議要做好平衡，除了要「提速、提效」外，也要將公眾參與擺在合適位置。



公眾申述減至一輪 甯：對程序公義好上心

被問到政府同步處理收地補償和規劃程序，經行會批准後已可以先發放收地賠償，毋須待立法會審批，會否削弱立法會監督功能，甯漢豪認為絕對不會，強調若果議員反對個別發展項目，在事務委員會等較早階段已經可以提出，不會等到立法會財委會審批工程撥款才反對。

政府建議城規會流程中公眾申述由原本的三輪減至一輪，甯漢豪認為不會大幅收窄公眾發表意見的機會，反而是將開發土地的公眾參與方式，與填海等相關的法例看齊，並提到市民的意見基本上已經在首輪公眾申述中反映。

甯漢豪強調會小心處理，當局對程序公義「好上心」，目前的建議中很多環節都有公眾參與，並將提前在改劃城規圖的同時，告知土地業權人、住戶及商戶等受影響人士相關計劃，使他們能夠及早提出意見。

12.19交代交椅洲填海詳情 暫未能估計確實造價

甯漢豪提到，本月19日將在立法會發展事務委員會交代交椅洲人工島填海的詳情，包括填海範圍的土地用途，以及鐵路和幹道走線等，日後仍會聽取公眾意見。她稱屆時會交代工程的成本效益，但由於很多與填海相關的研究和環評程序仍在進行，到2025年才到立法會申請撥款，現時估算工程確實造價仍是言之尚早。