疫情．12.30｜增27830宗確診個案　多72患者不治　同創反彈後新高

本港今日（30日）新增27,830宗新冠病毒確診個案，比昨日24,895宗多約3,000宗，增幅逾一成，再多72名患者死亡，兩個數據均創反彈後單日新高。



根據日本政府入境最新安排，自今日（30日）起，來自中國內地的航班只可於東京羽田、成田、大阪關西、名古屋機場降落；現有港澳直航客運航班方面，若機上旅客在7天內並沒有在中國內地逗留，將可載客飛抵新千歲機場、福岡機場及沖繩那霸機場。多個航空公司要求前往上述地點的乘客在辦理登機手續時，簽署一份新聲明。



今日疫情概要：



-增27,830宗確診，確診數字反彈，較昨日大幅升11.8%。

-輸入個案946宗，佔整體個案比率3.40%；相比同日24,911機場入境旅客人次，確診比率則為3.80%，七日平均比率是4.79% 。

-新增72名患者死亡，創4月8日之後的新高，7日平均死亡率略升至0.248%，整體死亡率稍降至0.45%，累計死亡人數為11,755人。

-累計5,196名病人留院，當中711人為新增確診病人，新呈報42宗危殆及36宗嚴重個案。

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港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率持續上升，最新為1.2858，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

【21:46】澳門近日疫情持續上升，澳門新型冠狀病毒應變協調中心副主席、社會文化司司長歐陽瑜今日（30日）表示，今次感染有機會超過五成人，疫情高峰期在本月21至23日，現時每日電話查詢、社區門診預約情況均呈下降趨勢，在本月27、28日進入重症高峰期，希望再觀察幾日，可進入相對感染及重症向下階段。

【20:53】明日（31日）是大除夕，中環蘭桂坊是其中一個倒數熱點，有酒吧預料明日應會有多於一百人光顧，與平安夜客量相若。該店在2020年中開設，曾試過5個月零收入，店主表示希望放疫政策放寬，市道會好起來。

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【20:38】近日疫情升溫，因應有報道指出有藥房出售新冠口服藥物，衞生署今日（30日）表示，目前獲香港藥劑業及毒藥管理局批准註冊用作治療新冠病毒病的口服藥物，只有由輝瑞及美國默沙東藥物製造商提供的帕克斯洛維德Paxlovid及莫納皮拉韋Molnupiravir口服藥。

署方強調，病人只可經由註冊醫生按需要獲處方有關藥物。若任何人士非法管有、在沒有醫生處方情況下售賣以及非法管有及售賣未經註冊藥劑製品即屬違法，一經定罪最高可被判處罰款港幣10萬元及監禁2年。

【19:10】中央援建的落馬洲河套區「中央援港應急醫院」於4月時已完工交付，當時醫管局回應提問時亦曾指，政府正統籌工作，醫管局作出配合，惟其後一直未有使用，空置近7個月。

港府今（30日）表示，與深圳市人民政府簽署交付與合作備忘錄，落實設施交付後的合作細節，意味着應急醫院和方艙設施正式移交特區政府營運管理。

政務司司長陳國基（中）今日（30日）下午與廣東省和深圳市領導出席於粵港深三地會場同步舉行的中央援港應急醫院和方艙設施移交儀式。（政府新聞處）

【17:55】衞生署衞生防護中心公布新增26,884宗本地感染個案，以及增946宗檢測陽性輸入個案，總數27,830宗，再創反彈後單日新高。再多72名患者不治，當中兩宗在公眾殮房檢測遺體樣本發現，至今本港累計死亡個案共有11,755宗。

【17:45】本港疫情反覆，確診個案數字多日來破20,000宗個案大關。政府今（30日）公布，黃大仙區及油尖旺區多個地方污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，顯示可能有隱性患者存在，包括黃大仙區星河明居及油尖旺區利奧坊及傲寓等住宅。

政府將陸續向將會陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約五萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

▼12月30日 日本限降令實施首日▼



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【16:03】內地自明年1月8日起「開關」，意味兩地通關在即。運輸署表示，由2023年1月9日（星期一）起，高鐵站九巴第W3號線以試行形式延長服務時間。此外，由上水巴士總站開出的班次將增加粉嶺公路轉車站中途站。運輸署亦將增加於粉嶺公路轉車站及青沙公路轉車站的巴士轉乘優惠計劃。

由2023年1月9日（星期一）起，高鐵站九巴第W3號線以試行形式延長服務時間。

【16:00】除夕將至，警方今日（30日）簡介除夕夜（31日）的特別交通安排，指會因應人流，於港島蘭桂坊、西九文化區及尖沙咀一帶實施人潮管制及改路措施。西九龍總區交通部署理高級警司劉達輝表示，平安夜都有約2萬人次外出，相信今次會有更多人，封路範圍亦擴大。

【14:45】香港與內地通關在即，此前受疫情影響的各行業有望復蘇。工聯會旅遊聯業委員會今日（30日）向政府提出多項建議，包括建議向從業員提供為期半年、每月3,000元的復業津貼，即每人1.8萬元，吸引已轉行的旅遊從業員復業，並向經營者提供旅遊業復常啟動基金，支持復業前準備工作等。

【14:25】內地疫情嚴峻，翻查衞生署衞生防護中心資料，自內地12月8日放寬防疫措施後，本港過去四周錄得1,038宗內地輸入個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良相信，由於過往南下來港者毋須檢疫，相信內地病毒已流入本港。

何又指，不認同內地來港者須做檢測可以阻止到病毒傳入香港，因過往香港爆發疫情時實施封區等措施亦阻止不到大爆發。

【13:12】今日（30日）起如果飛往日本的航空公司確認機上旅客在7天內並沒有在中國內地逗留，將可載客直飛札幌新千歲機場、福岡機場及沖繩那霸機場。今早照原定計劃乘坐飛機到福岡的市民並不多，有旅客感覺失而復得，亦有要到當地公幹的市民多買一張飛往大阪的機票以作後備，花多近4,000元以確保能夠出發。

▼12月29日 機場抵港乘客首日無需做核酸檢測▼



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▼12月29日 疫苗通行證取消首日酒樓情況▼



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【09:25】日本政府對香港飛日本航班作出限制，最新安排若航空公司確認機上客人7日內未曾到過內地，可載客飛福岡、沖繩那霸及札幌新千歲機場，且不准航空公司增加航班，多間航空公司會削班，包括國泰今日（30日）起取消飛名古屋及福岡航班。東瀛遊執行董事禤國全表示，因日本政策的不斷變動，過去兩日已取消多個旅行團，涉及200至300名客人，但現可如常出發，故會陸續通知退團客人詢問會否再參加。他又稱，因不少航班被取消，不排除機票價格上調，也有機會令旅行團費上升。

▼12月28日 政府宣布取消疫苗通行證▼



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▼12月28日 往日本非四個限定機場的市民在生效前如常出發▼



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▼12月28日 中旅社人龍證辦理回鄉證▼



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▼12月28日 政府公布12月29日起機場入境毋須再接受核酸檢測▼



+ 13

▼12月28日 李家超公布12月29日起取消大部份防疫限制▼



+ 4

▼12月28日 上環港澳碼頭有待重開▼



+ 7

▼12月27日 高鐵西九龍站準備恢復通車▼



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▼12月26日 必理痛缺貨▼

