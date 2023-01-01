節奏急促的生活下，睡眠障礙向來是都市人常見問題。除了失眠、夢遊，醫學發現的睡眠障礙超過80種，包括非常罕見的「睡眠性交症」，病人會在睡眠時作出涉及性元素的行為或舉動，醒來卻毫不知情。三年前的一宗本地官司，被告因患此症，惹來官非一度被判非禮罪成，最後法官接納被告未必知道自己患病，判上訴得直，使此病被廣泛討論。最近英國BBC一套紀錄片也探討此病，筆者認為值得再詳述一二。

病人會在睡眠時作出涉及性元素的行為或舉動，醒來卻毫不知情，因此須慎選安全的入睡環境，否則容易陷入尷尬情況，不但有機會傷害枕邊人，嚴重甚至惹上官非。

撰文：醫善同行醫學顧問、精神科專科醫生蔡永傑



睡眠障礙種類繁多，不同種類的患者在睡眠方面表現各有不同，正如有人患失眠會夜不能寢，有人患夢遊會四處遊蕩。睡眠性交症（Sexsomnia、sleep sex）只是睡眠障礙的其中一種，患者會在睡夢中自發作出涉及性的行為，例如撫摸、自慰及性交等等。

在正常情況下，人的大腦在睡眠時會有一套生理機制，去壓抑發夢時的肢體活動，令我們不會在睡覺時動手動腳，或跟隨夢境作出相關的身體活動。不過，睡眠性交症的患者，正正因為此機制出現問題，引致睡夢期間無法抑制身體的活動。

本港早年有一宗相關案件，有男子被指控於酒店派對後，非禮同睡一床的同行女子，男子事後稱患上睡眠性交症，對睡夢中的行為毫不知情，惟女子稱他當時正睜開眼。男子被裁定非禮罪成，他不服上訴，獲高院接納他患病的可能性，同時認為原審法官拒納被告證據的理由不足，2019年裁定對方上訴得直並撤銷控罪。

由於此症非常罕見，加上病發率及成因不明，不同醫生在診斷上可能有不同見解，但過程須小心觀察病人病歷及枕邊人的說法等等。翻查文獻，此症多數不會單獨出現，意指病人大多同時有其他相關睡眠問題，例如磨牙、夢遊、睡眠窒息、長期失眠等。值得留意的是，若有人聲稱患上睡眠性交症且同時有以上睡眠問題，只代表他／她患上此症的可能性較高，實際上仍需考慮其他病徵去作出診斷。

患者枕邊人的說法亦十分重要，枕邊人可觀察病人日常入睡時，是否會進行相關性意味的行為。若留意到病人有以上行為，接下來可觀察對方發作時的表現，例如是否與本身性格相異、作出性行為時比以往更具侵略性等。

除了留意病人病歷及枕邊人說法，亦可安排病人進行睡眠測試，病人會戴上接連電線的帽子於指定實驗室入睡，由醫生觀察其心跳、呼吸、血壓及身體動作等等有否不尋常的表現，得出更多數據資料以協助診症。

睡眠性交症的病徵可能令人尷尬，病人或難宣之於口，容易產生壓力及隱憂。現實中的案例少之又少，一般人對此認識不多，未必自知患病而懂得及早求醫。治療睡眠性交症，除了用藥物幫助放鬆，重要的是製造安全入睡環境，盡量減低發病帶來的風險，例如單獨睡覺及於房門設定響鬧裝置等。對於此症能否根治，目前仍是疑問。

若從睡眠健康入手，改善睡眠質素，或有機會減輕相關的睡眠障礙問題，例如養成規律的睡眠時間，讓生理時鐘正常運作，以及減少攝取酒精及咖啡因等等。

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