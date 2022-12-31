疫苗｜打針需求增　接種中心即日籌派完　市民：驚通關後「搶針」

政府取消疫苗通行證，但無影響市民打針意欲，隨著與內地通關在即，不少人憂慮有搶針、搶藥，加上本港疫情持續嚴竣，染疫及死亡人數再上升，令各個社區疫苗接種中心近日都出現「撲即日籌」情況，打隊打針人龍現，有市民表示，因擔心通關後出現搶針潮，故要安排家中長者及早打完第三針。



近日重上每日二萬人打針的高位，最多人是打第四針的二價疫苗及第三針。位於葵興的林士德體育館社區疫苗接種中心，即日籌在中午前已派完，但仍有不少長者到場查詢。



朱小姐中午帶同媽媽從美孚到林士德體育館社區疫苗接種中心碰運氣， 希望取到打針即日籌，「都擔心今個月8號通關之後會有好多大陸人落嚟打，唔知個情況會點，驚會搶針針。」她指，加上臨近農曆新年，家中不時會有聚會，希望安排家中長者打第三針。

▼12月28日 政府公布取消疫苗通行證▼



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同樣林士德體育館社區疫苗接種中心打針的林小姐表示，擔心未來的疫苗供應，因此決定盡快第三針，「我驚會安排混亂，同埋如果出現資源錯配或其他情況，不如我早啲打咗先。」

黃小姐表示，為提高保障故選擇接種第四針，她說自己年紀大，為安全起見所以決定到來接種二價疫苗。

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有林士德體育館社區疫苗接種中心的職員今日（31日）表示，今個星期開始打針人數明顯增加，出現即日籌派完的情況，但網上預約仍有位。有市民查詢即日籌時，職員表示，最好於早上10點前到場才有機會拿到籌。