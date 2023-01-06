通關預約｜議員倡過年前配額增至10萬　各口岸設應急市民名額

香港與內地周日（8日）起實施免檢疫通關，首階段開放海、陸、空七個口岸，每日北上名額約6萬個，使用深圳灣、文錦渡、落馬洲支線及港珠澳大橋過關的人士須透過網上系統預約。署理政府資訊科技總監黃志光表示，截至今早（6日）8時，共有28.6萬人預約入境內地，部分口岸個別時段名額已滿。



民建聯立法會議員陳恒鑌指，現時到農曆新年約有70多萬個名額，但礙於內地疫情，相信港人不會「一窩蜂」返回內地，預料足以應付港人需求。行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒指，首輪6萬個名額是合適做法，希望農曆新年前後增加至10萬或以上。



+ 1

陳恒鑌稱，通關是民心所向，若通關初期運作順暢，希望當局盡快增加配額。他相信出現炒賣過關名額的機會很微，因為需要實名預約，而且現時仍有名額。他認為，過關要求48小時內核酸檢測陰性結果是合情合理，以免令人以為香港完全不防控疫情，待疫情穩定才考慮取消。

黃國：應准跨境學童以快測代核酸

林健鋒認為，現時設6萬名額的做法合適，形容萬事起頭難，現時做法顯示政府有承擔。他稱很多市民希望北上探親，工商界亦希望派員工到內地工作，希望當局盡快檢視名額和過關流程，在農曆新年增加名額至10萬或以上，並簡化入境手續。

工聯會立法會議員黃國建議在各口岸設100個特殊名額，供有迫切需要過關的市民應急。他擔心有長者不懂得網上預約，希望政府加以協助；亦關注基層市民難以負擔核酸檢測費用，建議政府提供資助，以及容許跨境學童以快測代替核酸。