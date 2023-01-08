通關｜「港康碼」未開始已經結束　80萬用戶需手動註銷否則存七年

本港今（8日）與內地實施首階段免檢疫通關，兩地人士持48小時內有效的檢測陰性結果即可入境，這個做法亦意味推出逾年、備而未用的「香港健康碼」（港康碼）系統，已被「打入冷宮」、「未開始已經結束」。

資訊科技總監辦公室回覆查詢表示，至今共接獲80萬名市民申請註冊帳戶，不過「港康碼」官網未見刪除戶口選項或資訊，翻查收集個人資料條文，則顯示若用戶在七年內未有登入，始會刪除其帳戶及個人資料。換言之，數以十萬計搶閘登記的市民需「手動」向資科辦註銷已登記戶口，否則資料將保存七年，淪為「殭屍帳戶」。



港府於2021年12月推出「港康碼」系統，但一直備而不用。(「港康碼」官網截圖）

疫情持續，港府於2021年12月推出「港康碼」系統，原意是預先籌謀，便利港人轉換資料包括核酸檢測結果及打針紀錄等，至內地的「粵康碼」或澳門的「澳康碼」，以配合粵港澳三地通關。

港人事先提交身分證明及居住地址等作實名申請，並上傳「安心出行」紀錄，符合健康風險評估條件後，則可獲發綠色「港康碼」，用作申請轉碼至「粵康碼」或「澳康碼」。港府當時提到，預先開通「港康碼」系統，可讓市民盡早試用並熟習功能，待正式通關時可以暢順運作。

事實上，粵澳兩地健康碼早於2020年轉碼互認，不過，雖然港方此前積極爭取中港兩地通關，但受制於本港爆發第五波疫情，以及內地收緊防疫政策，一直只聞樓梯響未見啟用日子，港澳通關亦因而擱置，結果「港康碼」推出逾年，只能備而不用。

官網已提醒市民毋須用港康碼

隨著「安心出行」及「疫苗通行證」相繼取消，中港及港澳於今日迎來通關，暫未見「港康碼」有正式面世之日。「港康碼」官網則刊登提示，提醒市民毋須使用香港健康碼入境內地。

「港康碼」官網刊登提示，提醒市民毋須使用香港健康碼入境內地。(「港康碼」官網截圖）

資科辦上周五（6日）回覆表示，自推出以來，共接獲80萬名市民申請註冊帳戶，但未有披露已啟動戶口的實際人數。去年4月，前創新及科技局局長薛永恒回覆立法會議員查詢時指，已接獲逾87萬個申請，當中有70萬人已啓動帳戶。

「港康碼」啓用無期，會否淪為「殭屍帳戶」，甚至無法刪除？「港康碼」官網未載列刪除帳戶的相關指示，但「港康碼」首頁則設有「取消未啓動的帳戶」選項，可供已完成註冊、但未能啟動帳戶者，例如錯誤填寫住址的市民，自行取消未啟動的帳戶，然後重新註冊。

個人資料保存七年始自動刪除

翻查官網收集個人資料聲明顯示，從「安心出行」上載到「港康碼」系統的出行紀錄和通知紀錄，會在系統存放60天，或在有需要時由衞生署指定的較長時間。聲明又列明，若用戶在七年內未有登入其「港康碼」帳戶，其帳戶和所有相關個人資料會被刪除。

創科局曾回覆傳媒查詢時指，為方便用戶不需經常重新登記帳戶帳戶，只會在用戶在過去7年未登入其帳戶才會被自動刪除。如用戶希望提早刪除其帳戶，須透過電郵聯絡政府以便資科辦跟進。

刪除「港康碼」帳戶教學



1/根據「港康碼」官網列明，用户可透過電郵聯絡：enquiry_hkhc@ogcio.gov.hk



2/ 提供姓名及聯絡電話，並註明刪除「港康碼」帳戶



資科辦亦回覆稱，港康碼系統由資科辦人員自行開發和測試，並不涉委聘承辦商的開支。不過，翻查資料顯示，資科辦曾於2022年以998萬元批出合約，委托外判商提供支援服務，以協助推行「香港健康碼」系統。

資科辦曾於「港康碼」推出初期，安排外展隊在全港25個港鐵站內設立流動支援站，朝九晚六助市民申請「港康碼」及「安心出行」戶口。創科局局長孫東昨日在社交平台表示，流動支援站及熱線將於今日起停運。

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