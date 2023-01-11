調查揭疫下壞膽固醇易超標　7成受訪者驗身前節食「出貓」

一項調查發現，74%曾出現「壞」膽固醇過高的受訪市民，曾未有緊遵飲食、運動及覆診建議，在疫情期間未達理想水平比率更急增一半，70%受訪者在驗膽固醇前更曾「出貓」，包括檢驗前才開始節食或食清淡食物等。

農曆新年將至，與親友外出飯聚預期增加，由於「壞」膽固醇會增加心血管病風險，

「關心您的心」呼籲患者應盡早控制「壞」膽固醇水平，重拾健康生活習慣，另應留意沿用的藥物或份量是否有效控制「壞」膽固醇水平，有需要時應向醫生了解。



「關心您的心」調查顯示，74%曾出現「壞」膽固醇過高的受訪者在疫情緩和時，曾未有緊遵飲食、運動及覆診建議。(「關心您的心」提供)

「關心您的心」於去年11月中成功訪問967名曾出現「壞」膽固醇過高的市民，結果顯示，74%受訪者在疫情緩和時，曾未有緊遵飲食、運動及覆診建議，其中58%人曾趁機外出用餐、45%未能重拾運動習慣，另有21%人曾外出進食高脂或煎炸食物，13%人曾自行延遲膽固醇檢查。

70%受訪者在驗膽固醇前曾「出貓」，逾半受訪者在檢驗前平均3.6周開始節食或食清淡食物，各有41%及39%表示較平常勤力做運動及減少外出食飯。受訪者的「壞」膽固醇指數在疫情下全面上升，其中未達理想水平比率更由14%升至21%，增幅達5成。

香港大學內科學系榮譽臨床教授蕭頌華醫生（心臟科專科）指，膽固醇分好與壞，俗稱「壞」膽固醇的低密度脂蛋白膽固醇，會加速血管內脂肪聚積、堵塞動脈，增加心血管病風險，更是缺血性心臟病及中風等動脈粥樣硬化性心血管病（ASCVD）的元兇。「關心您的心」引述政府 2014至15年數據顯示，15至84歲人士中，半數患有高膽固醇血症；在非住院人士中，不少出現「壞」膽固醇超標問題，組織指情況令人關注。

「關心您的心」主席梅卓能呼籲，隨著政府放寬防疫措施，預期佳節期間與親友外出用餐相聚增加。呼籲患者應重拾健康，生活習慣，盡早控制「壞」膽固醇水平，同時不應在驗膽固醇前「出貓」。另外，患者亦應留意沿用的藥物或份量是否有效控制「壞」膽固醇水平，有需要時應向醫生了解並調整治療方案。