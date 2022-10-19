膽固醇飲食｜控制膽固醇唔一定戒油！營養師6大建議烹調宜用4種油
撰文：中天快點TV
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你是否也有要控制不能吃太多膽固醇的困擾？台灣營養師彭逸珊在Facebook粉絲專頁上分享，其實也可以透過高纖飲食、使用好油、遠離反式脂肪、降低膽固醇攝取，並且維持良好體態。
台灣彭逸珊營養師表示，膽固醇有80%為內生性，由身體自行製造，另外的20%為飲食影響。既然身體製造佔大多數，代表對身體而言，是很重要的營養。而膽固醇是合成膽鹽、維他命D、荷爾蒙的必要成分。彭逸珊表示，健康族群並不需要特別限制每日膽固醇的攝取量，但如果膽固醇過高問題的人，可透過以下這6種方法幫助控制膽固醇。
6種方法降低膽固醇（點擊圖片查看👇👇👇）
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1. 高纖飲食：
未精緻穀類、蔬菜；以燕麥片、糙米、五穀飯取代精製白米、麵條、麵包，蔬菜類以深綠色葉菜、菇類為主，瓜類為輔。
2. 避免反式脂肪：
避免糕點類、酥皮類、油炸物、牛油；常見的如油條、燒餅、三文治內的牛油、各式油炸物與麵包、蛋黃酥等。
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3. 降低膽固醇攝取：
避免肥肉、內臟；常見的如三層肉、動物皮或內臟類（豬腰、豬肝、大腸）。
4. 使用好油脂：
平衡膽固醇；烹調用油選擇橄欖油、苦茶油、芥花籽油或牛油果油。
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5. 維持良好體態：
規律運動、均衡飲食；幫助維持新陳代謝、紓解壓力，同時達到標準體態。
6. 保健食品：
請與專業人員討論後使用；常見如魚油、紅麴、納豆、植物固醇等。
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