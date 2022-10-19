膽固醇飲食｜控制膽固醇唔一定戒油！營養師6大建議烹調宜用4種油

你是否也有要控制不能吃太多膽固醇的困擾？台灣營養師彭逸珊在Facebook粉絲專頁上分享，其實也可以透過高纖飲食、使用好油、遠離反式脂肪、降低膽固醇攝取，並且維持良好體態。



台灣彭逸珊營養師表示，膽固醇有80%為內生性，由身體自行製造，另外的20%為飲食影響。既然身體製造佔大多數，代表對身體而言，是很重要的營養。而膽固醇是合成膽鹽、維他命D、荷爾蒙的必要成分。彭逸珊表示，健康族群並不需要特別限制每日膽固醇的攝取量，但如果膽固醇過高問題的人，可透過以下這6種方法幫助控制膽固醇。

6種方法降低膽固醇（點擊圖片查看👇👇👇）

+ 4

1. 高纖飲食：

未精緻穀類、蔬菜；以燕麥片、糙米、五穀飯取代精製白米、麵條、麵包，蔬菜類以深綠色葉菜、菇類為主，瓜類為輔。

2. 避免反式脂肪：

避免糕點類、酥皮類、油炸物、牛油；常見的如油條、燒餅、三文治內的牛油、各式油炸物與麵包、蛋黃酥等。

相關文章：預防便秘｜20款高纖蔬菜排行榜椰菜包尾 食5個才達每日攝取量？👇👇👇

+ 16

3. 降低膽固醇攝取：

避免肥肉、內臟；常見的如三層肉、動物皮或內臟類（豬腰、豬肝、大腸）。

4. 使用好油脂：

平衡膽固醇；烹調用油選擇橄欖油、苦茶油、芥花籽油或牛油果油。

相關文章：脂肪飲食｜減油=減重？油脂致膽固醇高？解脂肪6迷思攝好油吃這些

+ 14

5. 維持良好體態：

規律運動、均衡飲食；幫助維持新陳代謝、紓解壓力，同時達到標準體態。

6. 保健食品：

請與專業人員討論後使用；常見如魚油、紅麴、納豆、植物固醇等。

延伸閱讀：

烏克蘭女孩少喝水竟「腎結石」沒健保看病她：差點破產

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」