【消委會】長者體檢價格差距大　最平460元套餐不驗糖尿膽固醇

市面上有眾多針對銀髮一族的身體檢查套餐，消費者委員會（消委會）今日（17日）公布最新一期《選擇》月刊，比較12間機構提供的19個長者體檢計劃，套餐價格由最低460元至最高達7,740元，價格差距達7,280元。460元的計劃由「美邦醫學」提供，但並未包括血脂（總膽固醇）及糖尿病（空腹血糖）檢驗，其餘18個計劃均包括此兩項；亦有部分公司將常見檢查剔出基本計劃，再以附加項目形式收費。 消委會指，檢本項目並非愈多愈好，市民宜先諮詢醫生的意見，不過消委會提醒，部分提供體檢的公司會就諮詢服務額外收費，亦有部分計劃不能以長者醫療券支付。

身體檢查套餐價格差距大，市民宜小心比較差異。（GettyImages / VCG）

消委會比較市面上19個長者體檢套餐，發現各計劃原價由最低460元至最高可達7,740元，金額差距達7,280元，不過價格差異與檢查項目、負責人員、諮詢服務等有關。

部分基本檢查變附加項目 需額外收費

最便宜的460元套餐由「美邦醫學體檢中心有限公司」提供，與其他18個計劃相比，460元套餐不包括血脂（總膽固醇）及糖尿病（空腹血糖）檢驗，另外亦不包括肝功能測試、心臟及胸肺檢查等。「毅力醫護」及「卓健醫療」則將較常見的骨質疏鬆症檢查剔出基本計劃，改以附加項目形式讓消費者選購，額外收取750元及1,160元。而部分骨質疏鬆檢查是使用超聲波儀器，消委會指出這方法只作初步篩驗，並非確診工具，如長者被醫生評估有骨折風險，應於醫生建議下接受「雙能量Ｘ光吸收測量檢查」。

至於最貴的7,740元計劃由「香港國際醫療中心」提供，對象是60歲以上女士，計劃無包括糞便檢查、類風濕關節炎因子、肺功能測試及肝炎等檢查，但服務包括了其他大部分計劃不包的婦科檢查如乳房Ｘ光造影、子宮頸細胞檢查以及糖化血色素檢驗。

消委會提醒長者應在體檢前諮詢醫生意見。（資料圖片）

有5間公司由護士負責體檢 消委會認為不理想

不過體檢項目非以量取勝，市民宜選適合自己的檢查，消委會建議市民檢查前應先諮詢醫生的建議。不少體檢公司均有為消費者提供諮詢服務，但費用並非全免。「香港體檢」、「健柏醫學」及「香港國際醫療中心」分別收取290元、350元及650元的諮詢費，由醫生或醫護人員提供服務。

衞生署建議體檢最適當是由醫生負責，惟消委會發現5間私營公司，包括「香港體檢」、「毅力」、「時代」、「美邦」及「全仁」均由護士或健康助理負責，消委會直指做法不理想。今次調查亦發現，體檢報告並非全部由醫生負責講解，其中「婦女健康」列明若要求醫生講解，需收取350元至600元。

此外，各計劃對使用長者醫療券有不同限制，消費者應先了解使用醫療券的條款，而不同計劃亦有提供折扣或會員價，消委會提醒市民不應只着眼於優惠，而應選擇適合自己的體檢。