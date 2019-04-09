【母乳餵哺】研究發現首6個月全母乳餵哺嬰兒　助降低壞膽固醇

香港大學醫學院研究發現母乳餵哺與青少年擁有較健康血脂水平有關。團隊根據在1997年收集到的母乳餵哺記錄，以及於2013年至2016年隨訪跟進了當中3,265名參與者，並分析他們成長至青少年時期的血脂水平，結果發現出生最初6個月內以全母乳餵哺的嬰兒，不論身高體重指標和脂肪百分比，他們在約17.5歲時的壞膽固醇會較非全母乳餵哺的人為低。

該研究由港大醫學院院長梁卓偉教授（圖右）和港大醫學院公共衞生學院副教授及組長（非傳染性疾病與全球衞生）舒菱博士（Dr C Mary Schooling）（圖左）率領的「九七的兒女」出生隊列研究團隊進行。（資料圖片）

港大與中大組成的研究團隊公布，有關母乳餵哺與青少年血脂水平之研究結果。研究團隊利用亞洲地區內「九七的兒女」出生隊列研究的數據進行分析，團隊根據在1997年收集到的母乳餵哺記錄，以及於2013至2016年隨訪跟進了當中3,265名參與者，並分析他們成長至在青少年時期的血脂水平。

由於母乳餵哺在1997年並未普及，當時母乳餵哺與母親的學歷亦無明顯關係，對比大部份地區的研究結果都因為擁有較高學歷的母親會傾向餵哺母乳。這項研究則發現，是母乳餵哺對健康產生益處。

本港研究團隊發現，出生最初3個月內以全母乳餵哺的嬰兒，不論其身高體重指標和脂肪百分比，他們在約17.5歲時的壞膽固醇會較低。而當中具體的調節機制和母乳餵哺對血脂水平的全面影響，則有待進一步的研究來闡明。團隊指結果顯示「母乳餵哺對預防心血管疾病起潛在的重要作用，因可望促進整體人口的膽固醇水平降低」。