健康飲食｜身體缺乏錳易疲倦、膽固醇升高　盤點5種堅果輕鬆補錳

要維持身體健康，應攝取各種營養素，而有些營養素雖然平時不常聽到，但其實對人體來說也很重要。



台灣新竹國泰醫院婦產科醫師張瑜芹指出，礦物質「錳」不像鈣、鐵這樣廣為人知，但若長期缺乏，可能對身體造成不良影響。

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身體缺乏錳會怎樣？

張瑜芹表示，錳對身體的好處，除了可以幫助代謝糖跟脂肪，還能避免骨質疏鬆，增強記憶，消除疲勞，緩解不安。如果缺乏錳，可能導致容易疲倦、勞累，血中的膽固醇也會升高，脂肪代謝異常，容易痙攣等；如果長期缺錳，還可能對骨骼、生殖系統造成不好的影響。

此外，張瑜芹特別提醒懷孕的朋友要注意，錳也會影響懷孕初期胎兒骨骼、關節的生長以及聽力發育，若缺乏可能造成寶寶生長遲緩，甚至發生骨骼發育異常、內耳畸形等問題。

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5種堅果輕鬆補錳

錳可以在哪裡補充到？張瑜芹指出，天然食材中有5種堅果，包括黑芝麻、松子、榛子、杏仁和腰果都富含錳，民眾平時可以適量攝取。

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