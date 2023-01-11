立場新聞案｜辭職後仍設群組提點同事　鍾沛權解釋：因為職業病

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司，被控串謀發布或複製煽動刊物，案件今（11日）在區域法院續。鍾同意他在辭職後仍十分關心《立場》的新聞及發展，有時仍會在WhatsApp群組就工作提出提醒，解釋是因為「職業病」；鍾另指，他們對於文章下的留言多持包容態度，曾嘗試用Facebook自帶的功能過濾某些特定字眼，但效果一般。



同事文章錯漏或優秀都會提醒

辯方提及鍾沛權在辭任總編輯後，仍在有林紹桐等人在內的WhatsApp群組「Stand」發言。鍾解釋指為「職業病」，覺得文章有錯漏或很優秀均會想出言提醒。鍾又承認即使已辭職，他仍十分關心《立場》的新聞及發展。

被告鍾沛權(左)自辯時稱，對林紹桐(右)被捕感意外，又指涉案文章並非林的責任。(資料圖片)

警員曾問為何不認埋餘下兩篇

對於控方曾質疑其只是「假辭職」，鍾指他一直承認其在涉案首15篇文章中的總編責任、角色，但他的確不清楚其辭職後兩篇文章由誰審批，他亦是事後才看到該兩篇文章。鍾憶述指，曾有警員在錄取會面紀錄後，問他既承認了15篇文章的責任，謂：「點解唔認埋嗰兩篇？」鍾表示：「唔喺事實無得認。」

曾用FB自帶篩選功能但效果一般

辯方之後引述添馬台等政府Facebook專頁，指有不少網民在其帖文下留言罵法官或叫喊「光時」等口號，但這些留言事隔兩年，至今仍未被刪除。辯方繼而提問《立場》有否試過刪除、篩選其文章下的留言，鍾指他們試過使用Facebook自帶的篩選功能，以過濾「光時」等特定字眼，但其後發現效果一般，字眼上一有改變便會失敗，會出現漏網之魚。

真誠留言者仍佔大多數

除此以外，鍾表示對其他留言均會包容，因為留言其實反映了民情反應，雖然近年多了一些不理文章內容，只顧抨擊《立場》的「網軍」留言，但真誠留言表達意見者仍屬大多數。再者，留言並不能代表他們的立場，他們亦無足夠人手留意哪些留言需要刪除。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章，鍾認首15篇由他審批。(詳看下圖)