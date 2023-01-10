立場新聞｜鍾沛權稱須讓不同觀點發聲　勿為除危險思想禁言論自由

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司，被控串謀發布或複製煽動刊物案，今（10日）在區域法院續審，鍾沛權下午繼續自辯，並透露他任總編輯期間，曾因《立場》經濟困難而停薪半年，之後亦要減薪約三份一，但他仍堅持做下去，皆因：「鍾意做囉。」強調只要議題關乎公眾利益，不管是否同意其觀點，都應讓其發聲，透過公眾辯論決定對錯。明言相信充份的言論自由對社會有利。



唔好以破除危險思想去禁制言論自由，而要透過言論自由破除危險思想。 《立場新聞》前總編輯鍾沛權

不曾為增加收入而放棄原則

鍾續自辯，他早前提到《立場》曾一度面經濟壓力，律師問他們會否因而選擇在制作內容上迎合讀者要求。鍾斷言：「一定唔得，一定唔會！」他指媒體不可因為金錢、利益、權力等作改變。鍾憶述，《立場》後來用畢起始資金，開源亦不成功，林自2016年9月起曾停薪半年，之後又減薪33%。鍾指出，當時《立場》財政上好艱難，他們不曾為增加收入而犧牲，或放棄某些原則。

《立場新聞》前總編輯鍾沛權稱，相信充份的言論自由對社會有利。(劉安琪攝)

無收入仍繼續皆因鍾意做

律師又問，鍾既在此期間沒有收入要如何生活，及要堅持做下去的原因。鍾直言：「鍾意做囉。」他指當時《立場》有些成績，若就這樣結束十分可惜，故決定用金錢「買時間」。加上，當時《立場》入不敷支的情況非十分嚴重，可透過他與余家輝減薪維持其他員工的支薪，其他同事更於2017至2018年度有薪金加幅。雖然鍾在2018至2019年間維持減薪，至離職仍未到合約列明的水平，但他自言沒有子女，其妻子亦有工作，故無財政壓力。

白衣人等事件後捐款急增

鍾亦提到，《立場》於2019年7月及10月所收損款大幅增加，他認為當時正值反修例運動，市民有透過新聞直播了解事情的需求，而7月發生了7.21 白衣人事件、7.1 衝擊立法會等，《立場》的記者在直播中表現專業，鍥而不捨，估計為《立場》吸引到不少市民捐款；至於10月的升幅，鍾認為當時有網民誤傳《立場》資源不足須停播，討論區呼籲捐款支持，至《立場》在社交網站作出澄清，升幅才下降。

鍾沛權指，2019年7月21日白衣人攻擊市民事件，《立場》記者表現專業，吸引到市叫捐款。（資料圖片 / 香港01記者攝）

英國市場非為激進分子發聲

至於《立場》在英國設立分社的原因，鍾指2020年底觀察到不少香港人移居英國，當中不少為資深的傳媒人，故在英國有市場、有人手的環境下，他們萌生開拓新市場的想法。對於控方指英國分社為身處海外的激進分子的發聲平台，鍾否認並指：「我地做傳媒、新聞機構其實幾天真、簡單。」只要是有新聞價值的人和事，關乎公共性、公眾利益等，他們便有工作的動力。至於控方指受訪者明顯是上述類別人士，鍾直言：「我地唔會為左幾個人特登開英國分社同佢合作。」

媒體須為小眾及無權者發聲

鍾續指，所有新聞工作者均有自我期許，發揮媒體第四權力的監察功能，為小眾、無權者和邊緣者發聲，是其作為新聞媒體的大方針。至於考慮文章可否刊登，鍾認為首先要問自己：「點解唔登先？」他稱只要文章附合無引起即時暴力風險、不可損害公眾健康和非針對個別人士無根據的指控，基本上都可以刊登。

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章。(詳看下圖)

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相信充份的言論自由對社會有利

鍾另指，傳媒如何去處理一些觀點、主張，並不代表其認同該觀點。而是若該些議題關乎公共利益等，就應該讓對方發聲，然後透過公眾辯論去決定對錯與否。鍾稱：「唔好以破除危險思想去禁制言論自由，而要透過言論自由破除危險思想。」明言相信充份的言論自由對社會有利。

香港能報劉曉波皆因有一國兩制

鍾亦認為，香港回歸至《港區國安法》生效期間的言論自由程度，與香港回歸前大致相若，甚至之後在《基本法》及《香港人權法》下進一步獲保障。辯方之後舉例提及劉曉波等著名政治人物，在香港亦獲廣泛報道，不曾有媒體因而被捕。鍾同意，並指《零八憲章》在中國內地作為劉曉波被判囚的證供，在香港卻可以全文發表，這皆因香港有「一國兩制」。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022