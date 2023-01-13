電訊集團生產及零售Gold Mask口罩含菌超標　海關籲停用並拘一人

香港海關今日（13日）表示，一個電訊集團旗下兩間零售店涉販賣含菌量超標的外科口罩，安全檢測顯示口罩樣本細菌菌落總數超標約33倍，涉嫌違反《消費品安全條例》。海關呼籲市民馬上停用此款外科口罩，商戶亦要立即下架，相關口罩包裝上沒有中文，涉嫌違反《消費品安全規例》。海關在行動中檢獲7300多片問題口罩，並拘捕一名60歲男子。



海關表示，早前接獲舉報，指市面上有懷疑不安全的外科口罩出售。海關人員隨即進行調查，在一個電訊集團兩間位於觀塘的零售店分別試購兩款外科口罩作安全檢測。根據相關一次性使用衞生用品衞生標準，顯示其中一款外科口罩樣本的細菌菌落總數超出標準上限約33倍，涉嫌違反《消費品安全條例》。海關呼籲市民馬上停用這一款外科口罩，而商戶如有出售，亦應立即下架。從海關的照片所示，涉案的口罩品牌為Gold Mask。

此外，海關亦發現該兩款外科口罩的包裝上只附有英文警告或警誡字句，沒有相關中文警告或警誡字句，涉嫌違反上述條例的附屬法例《消費品安全規例》。

海關知悉化驗結果後，隨即派員採取行動，搜查涉案電訊集團旗下多間零售店、相關供應商和生產商的處所，檢獲共3660片懷疑涉案口罩，包括兩包共10片懷疑含菌量超標的口罩，以及730包共3650片沒有中文警告或警誡字句的口罩。兩款口罩均為5片袋裝，售價為10元。涉案電訊集團的一名60歲男總經理在行動中被捕，現正保釋候查。

海關檢獲含菌及沒中文字句的口罩各3600多個

初步調查顯示，兩款外科口罩由涉案的生產商於香港生產。海關人員將就涉案口罩作進一步化驗，以確定含菌種類。除涉案電訊集團旗下的零售店、供應商及生產商外，海關亦巡查全港多個零售點，暫未再發現有該兩款外科口罩出售。

因應疫情發展，海關於2020年1月27日起開展代號「守護者」的全港性大規模特別行動，全面巡查、試購及檢視於全港各區出售的外科口罩，並把試購所得樣本送往化驗所作含菌量測試。「守護者」行動至今已經持續接近3年，其間出動超過7700人次的海關人員，於全港各區零售點巡查超過44000間次，以確保市面出售的防疫產品符合上述條例、規例和《商品說閒條例》的規定。

口罩是疫情下香港市民必須品。（資料圖片／夏家朗攝）

海關提醒市民，購買及使用外科口罩時應留意以下事項：



檢查口罩是否有污漬，如果發現外科口罩有污漬或異味切勿使用；

避免購買及使用散裝外科口罩；

留意正確使用外科口罩方法；

須適時更換外科口罩；

須把外科口罩存放於乾爽地方；以及

光顧有信譽的零售店鋪。



違反上述條例和規例者首次定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁一年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬元及監禁兩年。 至於違反《商品說明條例》一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。