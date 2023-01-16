福臨門被指拖欠逾967萬貸款　財務公司要求交出灣仔舖位

財務公司聲稱於2020年向福臨門提供600萬元的二按貸款，福臨門則以灣仔利文樓舖位作抵押，徐德強、徐德強的父親徐沛鈞，以及徐德強的胞妹徐淑華則任貸款擔保人，惟福臨門等涉未有依期清還所有欠款，至今共拖欠逾967萬元。財務公司上周五(13日)入稟高等法院，要求福臨門和徐德強等人清還涉款，以及福臨門把抵押的物業交吉。



原告為善橋財務有限公司，被告依次為福臨門酒家有限公司、徐淑華、徐沛鈞和徐德強。

借貸時以灣仔店舖作抵押

原告在入稟狀指，徐淑華、徐沛鈞和徐德強為福臨門酒家的前董事。原告根據2020年5月14日的多份協議，向福臨門酒家借款600萬元，而福臨門則以莊士敦道利文樓地下2B舖和一至三樓作抵押，徐淑華、徐沛鈞和徐德強作擔保人。

未如期還款曾要求押後還款期

徐淑華其後通知，將未能如期還款，原告和多名被告兩度達成協議，把還款期押後。惟原告指，多名被告未能於2020年8月14日的期限前，償還欠款。

原告續指，被告於限期後償還部份欠款。但至本年1月13月，被告共拖欠本金和利息，逾967萬元。原告現要求多名被告清還涉款，以及福臨門酒家把扺押的物業交吉。

案件編號：HCA62/2023