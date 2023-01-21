通關｜落馬洲中午數百人打蛇餅等出關　市民回鄉心切搶出閘

疫情三年終通關，今日踏入年三十（21日），大量市民趕過關北上探親兼度歲。落馬洲口岸今午人頭湧湧，現場最少數百人「打蛇餅」排隊等過關，與昨日情況相近，不少人均歸心似箭，拖著行李箱搶出閘。有市民本來預計半小時完成過關，當得知起碼一小時後大嚇一驚，認為等待時間過長。



此外，上水站亦有大批港人準備轉乘東鐵線北上，更有人飛奔入閘時絆倒，行李散落一地，場面一片狼藉。



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落馬洲口岸繼續實施人流管制措施

落馬洲口岸今日中午人頭湧湧，東鐵線車廂的位置已坐滿，列車內都是北上的港人。與昨日相同，港鐵在閘口前實施人流管制措施。乘客離開車廂後，須在閘口前排隊，等待港鐵人員放行，才可進入海關窗口檢查證件。

記者現場目測最少數百人在「打蛇餅」，市民在隊伍中等待約15分鐘亦未見人龍有郁動。同時，不斷有列車到達，乘客均歸家似箭，拖著行李箱「風馳電掣」搶出閘。

上水站同樣人來人往，大批北區居民在上水轉乘東鐵線前往福田口岸，更有人飛奔入閘時絆倒，行李散落一地；亦有人邊跑邊表示，須趕及登上下午六時的飛機，但不擔心口岸的人龍將耽誤行程。

驚詫過關時間最少一小時：最理想半個鐘左右

不少港人為疫後首次回鄉，其中劉先生今日帶同過年食品準備過關，由於家鄉距離不遠，僅需乘坐一程的士，因此不擔心過關時間過長，「最理想半個鐘左右，應該過到關？」但當得知昨日過關已需一個小時，他大嚇一驚，認為時間確實過長。

劉先生當得知昨日過關已需一個小時，認為時間確實過長。（林靄怡攝）

市民昨日排隊檢測已等三個小時

廖小姐則帶同年貨及禮盒等到惠洲探親，雖然她昨日在粉嶺接受核酸檢測僅半小時，但她指丈夫在太和檢測中心需時三個小時，慶幸今早仍取得檢測報告。她又指，由於三年沒回鄉，會準備派發更多利是，金額相比以往多出一倍。

此外，站外亦不斷上演久別重逢的場景，黃先生今午在等候三年沒見面的表妹，準備帶她探望患病的叔叔。問到為何不北上探親，他無奈指說：「老婆仔女都喺香港唔走得，香港都要搵食啦。」