團年飯｜鮑魚花膠雞湯熱量高2碗=1便當！營養師過年健康不胖8秘訣

今日就是一年一度的除夕夜，家人們聚在一起圍爐、團聚是再幸福不過的事，「團年飯（又稱年夜飯）」也因此成為萬眾矚目的焦點。但開心之餘也要維持身體健康，營養師提醒，常見的年菜如豬腳、佛跳牆、炸年糕等佳餚皆含有驚人的脂肪，建議適量攝取。



鮑魚花膠雞湯熱量 2碗=1個便當

台灣營養師程涵宇在臉書列出「經典年菜熱量大全」，過年期間須盡歡但也別賠掉健康，熱量最高的「鮑魚花膠雞湯」，含有豬腳、雞腳等飽和脂肪來源，1小碗260ml就有360大卡，喝2碗熱量更直逼一個便當。

再來「辣味糯米飯」，使用長糯米，糯米支鏈澱粉含量高99%，黏性高，結構分枝多，則不好消化且升糖指數高，1碗160g熱量高達550大卡；萬巒豬腳可謂心血管疾病患者的地雷，高油高鹽的調味對健康有偌大的負面影響。

過年健康不胖秘訣（按圖👇👇👇）

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1. 低油、低糖、高纖、均衡：避免攝取過多的高油脂、高鹽、高糖的食物，像是臘肉類食品、沾醬、滷製食品、火鍋湯品等，由於這些食物含有大量糖、鹽及油，對於糖尿病、高血壓、腎臟病患者，都是應減少攝取的食品。三高患者建議可多攝取高纖維的蔬菜、適量水果。

2. 年節零食甜點淺嚐即可

3. 多天然食物，減少加工食品例如臘腸、香腸等。

4. 糖尿病民眾要注意年糕、紅龜粿等各式粿類、米糕、油飯、八寶飯、湯圓及其他米製品皆屬澱粉類，較容易影響血糖。

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5. 烹煮方式：盡量以清蒸、水煮、烤取代油煎、油炸方式，以減少脂肪及糖攝取。

6. 飲酒勿過量：建議男性每日喝酒不超過2罐330毫升啤酒，女性則不超過1罐啤酒。

7. 規律運動。

8. 保持健康體重：不要大吃暴飲暴食造成肥胖問題，肥胖非常不利於三高的控制。

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