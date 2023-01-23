疫情．1.23｜增2271宗確診持續回落至3000宗以下　多49名患者不治

撰文：陳淑霞 黃偉倫 孔繁栩 黃煦緻 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎
出版：更新：

今日（23日）是年初二，本港新冠病毒疫情持續放緩，今日（23日）新增宗數回落至3,000宗以下，新增2271宗個案，輸入個案只佔41宗。上周（1月15日至22日）疫情明顯回落，錄得本地及輸入個案共26,387宗，比之前一周（1月9日至15日）的61,777宗，大減超過一半，減幅達57.3%。

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今日疫情概要：

-增2,271宗確診，較昨日減17.03%。
-輸入個案41宗，佔整體個案比率1.81%。
-新增49人死亡，7日平均死亡率升至1.269%，整體死亡率維持在0.46%，累計死亡人數13,167人。
-多11間院舍出現個案，包括11名院友及2名職員。

疫情．1.22｜增2737宗確診　多37人死亡　增12間院舍出現個案
港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.585，每日確診個案持續回落。（港大醫學院圖片）

▼1月23日大年初二　劉業強為香港向車公求得11號中籤▼

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【16:45】衞生防護中心公布，本港新增2271宗確診個案，當中輸入個案佔41宗，持續回落至3000宗以下水平。此外，新增49名患者不治。

▼1月22日大年初一　市民選擇到大埔林村許願樹拋寶牒▼

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▼1月22日大年初一　陳國基拋寶牒上許樹願樹不成功▼

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▼1月22日　市民大年初一出外度歲▼

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▼1月22日　市民大年初一乘高鐵北上▼

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▼1月21日　維園年宵市場愈夜愈多人▼

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▼1月21日　黃大仙祠善信子時（23:00）搶先上頭炷香▼

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▼1月21日　酒樓團年飯滿座▼

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每周疫情｜上周確診宗數減半至2.6萬　七日平均死亡率升穿1%

【08:00】踏入兔年，本港歷新冠病毒侵襲三年之後，終於走向復常之路，社交活動回復過去頻繁。回顧上周（1月15日至22日）疫情明顯回落，錄得本地及輸入個案共26,387宗，比之前一周（1月9日至15日）的61,777宗，大減超過一半，減幅達57.3%。

上周平均留醫病人數為3,340人，按周減少23.9%。至於死亡個案方面，上周有305名患者離世，比前一周少166人；對比患者數目的七日平均死亡率，由上周0.762%增至1.158%。

▼1月21日　落馬洲口岸過境人流眾多▼

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