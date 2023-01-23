車公廟香火鼎盛逾2.3萬人次進廟　「大聖」光臨　風車檔卻拍烏蠅

大年初二（23日）車公誕，大批善信前往沙田車公廟求籤祈福，上午8時正式開門前已有逾百人排隊輪侯，香火鼎盛，多名善信一早到場參拜，盼新一年平安健康，期望疫情盡快過去，亦有旅客悉心打扮，以「齊天大聖」造型大駕光臨。華人廟宇委員會指，由上午8時至下午5時半，沙田「車公廟」共有23,368人次進廟。



不過，場外售賣香燭及風車等的市集則冷清，多名檔主叫苦，指新人流管制安排下，善信參拜後始能進場購物，結果人流稀少，生意慘淡，憂血本無歸：「你話天氣差都情有可原，咪開多幾把太陽遮，都有啲人流，但𠵱家真係慘到無倫。」



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截至正午12時9,206人次進廟

防疫大幅放寬下，車公廟今日香火鼎盛，不少一家大細趁長假期到場祈福，信眾持大型香燭參拜，華人廟宇委員會指，由上午8時至下午5時30分，沙田「車公廟」共有23,368人次進廟。車公廟外實施人流管制，善信需於車公廟路按指示排隊進入，車公廟外大排長龍，個人流如貫進入，警方於正門外有序放行。

八時開門善信六時已排隊 有人祈願早日全面通關

排頭位、家住大圍的李婆婆，今晨6時許到場：「以為七點就開門，所以早咗過嚟排隊。」她盼為家人祈福，一家平安。家住屯門的善信梁先生則於上午約7時抵達：「早少少可以泊到車，同埋冇咁多人，同埋陣間可以順便返屋企開年。」他指，人流較去年增加，期盼在新一年行個大運：「希望身體健康、平平安安，最緊要香港越嚟越好，希望都快啲（全面）通關，可以返去（內地）旅行。」

湖南旅客打扮成「齊天大聖」進廟 善信爭相打卡

湖南旅客王先生精心打扮成「齊天大聖」孫悟空，吸引不少善信爭相與其合照打卡。他指，受制於疫情，已有三年沒有來港旅遊，今次則趁通關來港過年。王先生指，孫悟空的名氣比較大，較具知名度，冀令眾人感受喜慶的新年氣氛，他期望新一年中港全面通關，「可以自由流動吧。」

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新人流管制安排 市集門可羅雀

車公廟內香火鼎盛、人聲鼎沸，不過場外的市集則門可羅雀。位於翠田街足球場、售賣風車及香燭的車公市場今年復辦，但與此同時推行新安排，市民不得自由進出，大會架起鐵馬陣及帳篷劃設單向的出入口，善信於車公廟參拜後離開始可進入，但場內亦設另一出口離開。

擺檔15年未見過：檔主多過客人點做呀？

檔販曹先生表示，雖然車公廟人山人海，但生意無法受惠，他大嘆大會安排失當，以鐵欄阻隔，令人流稀少：「點可以咁樣封路，我做咗15年都未見過咁樣，檔主都多過客人，咁仲點做呀？」

他續說，冷清場面前所未見：「未曾試過生意如此慘淡，以往最多係落雨影響生意，但依家天朗氣清喎，都搞成咁。有啲檔口甚至唔開喎。你話天氣差都情有可原，咪開多幾把太陽遮，都有啲人流，而家又唔係疫情（嚴重）喎。」

他又指，其檔口屬於場內靚位之一，「爭崩頭」始成功投檔，理應可接觸大量人流，「但依家生意完全唔掂，唔想再投（投檔），直程想叫佢退返租，俾我返屋企瞓覺。」曹先生又說，計及投檔費用、風車成本及人手等：「一個鐘起碼要賺幾千蚊先回到本，一日無返咁上吓，搞唔掂喎。」

風車未敢加價：賣得出已經偷笑

被問到今年風車會否加價，他則無奈道：「加咩價吖，賣得出已經偷笑，有人嚟都唔怕佢講價，最恐怖係而家冇人，最慘係而家唔係天氣問題，係因為佢管制問題。」

初一生意額2000多元 與以往平均日賺萬元有天淵之別

另一檔主喜小姐同樣叫苦連天，她稱昨天大年初一僅「發市」2000多元，與以往平均日賺逾萬元有天淵之別，認為大會安排不周，致攤檔場內「拍烏蠅」，她憂慮今年隨時血本無歸：「原本以為疫情過去，陸續復常，生意會好啲，點知生意咁差。」

她又提到，一眾檔販曾與有關方面開會交涉但不果：「年初三、四係最旺，但𠵱家場外咁多小販賣香燭同風車，食環署又唔管，呢度又咁多限制，真係玩殘我哋。」

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