兔年｜情歸萌兔Miffy逾20載　女粉絲全球搜珍品　愛「她」夠簡單

今年是兔年，兔仔定是主角，不少揮春及賀年產品都會見到牠的身影，愛賣萌的卡通小白兔Miffy更是大熱。初中起已喜歡上Miffy的Christy，笑言亦喜歡過其他卡通人物，但最後也情歸Miffy，全因其只需用簡單線條就可營造可愛的形象。



說起收藏品，Christy如數家珍，如掛燈及在世界各地購買的公仔及廚具等，但最喜歡的收藏品，還是和丈夫一起製作的Miffy燈籠：「𠵱個係我地兩個人一齊整，好有紀念價值。」



喜歡過Hello Kitty 10歲後情定Miffy：很正面簡單的角色

「以前一放學，就會去一啲有賣Miffy嘅精品店，睇下有無新貨返。」讀書時期，每位女生總會愛上數種卡通人物，Christy笑言小時候亦曾與其他人一樣喜歡過Hello Kitty等其他卡通人物，惟10歲左右開始情歸Miffy，全因其只需用簡單線條就可營造可愛的形象，加上看過Miffy的多本繪本，認為其是一個很正面、簡單的角色。

與友人組成「搜索小組」 交流Miffy產品情報

她笑言，當時沒有網購，可以知道Miffy的訊息極少，故當時依靠自己探索，尋找有售賣Miffy嘅精品店：「當時都無咩零用錢買，就會扭計叫媽媽買，又或者交換話如果成績好就有奬勵。」她亦指，雖然當時沒有朋友與自己一樣喜歡Miffy，但朋友都會化身「搜索小組」，如看到有精品店賣Miffy產品都會向自己分享。

走遍世界只為捕捉Miffy身影

到開始有經濟能力，Christy就參觀Miffy的大型展覽或博物館，如Miffy 60周年巡迴展覽、荷蘭Miffy博物館、日本最大型的專門店等，都會成為Christy的願望清單，走遍世界只為捕捉Miffy的身影。

談到最喜愛的地方，她表示，並非Miffy故鄉荷蘭，而是日本。她解釋，去到荷蘭Miffy博物館時有略感失望：「以為會有好多Miffy，但點知原來無咩。」不過，她認為仍十分值得去，因為始終為Miffy的發源地。

她續指，反而日本更感受到當地對Miffy的狂熱：「佢哋見到你著有Miffy嘅衫，會主動同你傾計，講下Miffy。」其中，長崎縣豪斯登堡Miffy專門店亦令其印象深刻，因該店設有定制服務，可以製作盡於自己的獨一無二公仔：「不過因為果陣去旅行，唔可以逗留太長時間，就無買到。」

Miffy伴婚禮 最喜歡是與丈夫一起製燈籠：好有紀念價值

Miffy陪伴不少重要的時光，連結婚時朋友們特意用3D打印Miffy作為禮物。她說起自己收藏品時如數家珍，如掛燈、在世界各地購買的公仔及廚具等，亦指隨著年齡增長，自己由以往大多買公仔，到現時會多些日常用品，「𠵱家自己屋企都好似Miffy博物館，每憑節日我都會特意擺設過，新年有新年嘅Miffy，聖誕有聖誕嘅Miffy。」不過，說到最喜歡的收藏品，她直言是和丈夫一起製作的Miffy燈籠，「𠵱個係我地兩個人一齊整，好有紀念價值。」

Christy表示，自己在入境防疫限制取消後，自己亦隨即飛到日本，到不同的專門店買Miffy的用品及公仔。（受訪者提供）

日本通關即赴當地掃貨：計返三年無買 唔算好多

Christy表示，對於愈來愈多人喜歡Miffy感到興奮，亦有加入網上群組了解更多Miffy展覽的資訊。她透露，在入境防疫限制取消後亦隨即飛到日本，到不同的專門店買Miffy的用品及公仔：「成枱都係，其實都唔係好多，計返三年無買過嘅話。」談到未來「追星大計」，她表示打算再到荷蘭Miffy博物館，看看博物館維修後的新模樣。