2023QS亞洲大學排名　即睇香港各大學表現!HKU跌出三甲/科大第幾?

國際高等教育資訊機構(QS)於近日公布最新2023年亞洲大學排名，本港9間上榜的資助和自資大學排名全部下跌，香港大學更跌出三甲，排第4位，而科大則更連跌5名，跌出頭10排名第14位。QS指出疫情對本剛大學各項指標分數有所影響，當中「僱主評價」更有較明顯下跌。



全球高等教育分析機構Quacquarelli Symonds（QS）是一個擁有國際認可的機構，每年都會發布不同地區的大學排名，而2023亞洲大學排名是根據學術聲譽、僱主評價、師生比例及國際研究網絡等，一共11項指標作為評分基準。當中大學的學術聲望是於評分裡佔分最重，佔30%，而僱主評價則佔分20%，為第二重。

此次排名，上榜院校由687間增至760間，北京大學超越蟬聯四年亞洲之首新加坡國立大學，成為榜首，並取下各項滿分。新加坡國立大學排第二位，總體得分97.4分，而清華大學則超越香港大學和新加坡南洋理工大學，得分97.3分，排名第三。

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而本港一共7間上榜資助大學排名全部下跌，惟只有香港大學仍入頭10榜單，但亦三甲不保，跌一名排名第四。科大則跌出10大，跌5名排名第14，中大微跌一名至12名，城市大學跌3名，排名第23。理工大學跌1名至23名，浸會大學跌2名至68名，嶺南大學則跌21名至152名。而本港兩間自資大學仍上榜，但排名亦有所下跌，樹仁跌至351至400名，恒生大學則由501至550名，跌至551至600名。

QS於報告中指出，本港於11項評分指標當中有三項包括「僱主評價」、「國際研究網絡」、「師生比例」都有不同的跌幅。三項指標當中「僱主評價」更有多間院校分數下跌，港大由94.1分跌至88.2分，中大由84.3分跌至76.3分，科大由87.3分跌至78.1分，理大由72.9分跌至59.8分，大跌超過10分。除此外「國際研究網絡」指標，除了中大和理大外，其餘7間大學都有所下跌。QS指疫情影響本港大學研究產出，令大學之間合作受到影響，從而影響評分。

2023年亞洲大學排名TOP10:

第一位:北京大學

第二位:新加坡國立大學

第三位:清華大學

第四位:香港大學

第五位:新加坡南洋理工大學

第六位:復旦大學

第六位:浙江大學

第八位:韓國科學技術研究院

第九位:馬來亞大學

第十位:上海交通大學

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2023年亞洲大學排名(香港):

第一位:香港大學 (亞洲排名:第4位)

第二位:香港中文大學(亞洲排名:第12位)

第三位:香港科技大學(亞洲排名:第14位)

第四位:香港城市大學(亞洲排名:第23位)

第五位:香港理工大學(亞洲排名:第26位)

第六位:香港浸會大學(亞洲排名:第68位)

第七位:嶺南大學(亞洲排名:第152位)

第八位:香港樹仁大學(亞洲排名:第351至400名)

第九位:香港恒生大學(亞洲排名:第551至600名)

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