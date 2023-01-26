兔年｜兩旅行社共約6000港人假期外遊　冰室生意較去年反彈七成

農曆新年長假完結，疫情肆虐近三年首放寬外遊，不少港人均趁機外遊，旅遊業界終捱過「寒冰時期」。有旅行社表示，已恢復疫情前逾三成的水平，認為增幅為正常，又指未來將謹慎增聘人手，下半年可再調整薪金，目前以保留人才的目標行先。

飲食業界亦同樣迎來再沒疫苗通行證要求的農曆新年，業界表示其食肆生意較去年反彈七成，恢復至疫情前約八成。



▼1月22日大年初一 市民大年初一出外度歲▼



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縱橫遊︰恢復逾三成生意屬正常

縱橫遊常務董事袁振寧表示，由上周四（28日）至今日，為前往日本的高峰期，一周內已有逾200團出發，約有1,300名團友；若連同歐洲包括西班牙、土耳其等地區，則共有約2,000人，相比疫情前已恢復三至四成。

他認為情況實屬正常，並解釋目前日本航班數量有限，台灣則需要申請簽證，長線旅行團動輒須一萬元以上；加上部份港人從未確診，擔心外遊染疫，以及近年數以萬計中產移民，種種因素將影響農曆新年的復常。

日本大風雪未到最壞情況

至於日本在周二出現十年一遇的大風雪，以致團友的行程亦受阻。他透露，除了早前滯留在大阪機場的團友外，北海道今日亦有破冰船無法出發，團友只能更改至其他景點；同時亦有數團今早由名古屋前往大阪機場，他期望能在公路被封鎖前順利到達。

不過他認為目前還未到最壞的情況，「如果取消航班最澩嫪，住宿同改機票會比較煩。最驚係困喺巴士，團友瞓巴士天寒地凍係好危險。」

疫情不穩未來以保留人才的目標行先

未來發展方面，雖然現時業界人手短缺，但他認為現時疫情未穩定，若復常不似如期，不希望未來再次裁員，因此將根據航空公司預計今年恢復五至六成航班，以同一步伐聘請人手。

他並指，自疫情爆發以來，舊員工經歷無薪假或凍薪，因此已在去年11月決定向逾50名員工加薪，平均幅度達9.2%。他期望隨著社會復常，下半年可再調整薪金，目前以保留人才的目標行先。

▼1月21日 酒樓團年飯滿座▼



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東瀛遊︰過去10日約4,000名顧客外遊

東瀛遊執行董事禤國全則表示，今個農曆新年相比過去兩年錄得大幅增長，過去10日約有4,000名顧客出發，為疫情前約三份一水平，當中佔七成前往日本，另三成為歐洲、泰國或韓國等長途客。

金記︰恢復至疫前約八成生意

飲食業亦錄得增幅，稻苗飲食專業學會會長、金記控股主席徐汶緯表示，去年食肆被禁止晚市堂食，日間亦限制四人一枱，業界愁雲慘霧，因此農曆新年期間生意額飆升，相比去年同期增逾七成，恢復至疫情前約八成水平。

不過今個新年仍有不利因素，他表示打工仔若在年初五及初六請假，將合共獲得九日長假，因此部份港人外遊，以致營業額減少約一至兩成。

同時，中港兩地最近恢復通關，部份員工北上過年，以致店內人手不足，約有五間分店停業。他估計，各行各業均人才短缺，將考慮加薪增聘人手，估計幅度達4至8%。「都好嘅，加人工證明經濟好轉。」