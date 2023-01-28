8.11尖沙咀警署外衝突　7男暴動罪成　官指刑責不輕囚36至45月

2019年8月逾千示威者在尖沙咀警署外結集，並向警署擲汽油彈，一名在警署內的警員被掟中，下肢有二級燒傷，7名在警署外被捕男子，被裁定暴動罪名，另有1男子管有鐳射筆亦裁定藏攻擊性武器罪成。案件今(28日)在區域法院判刑，法官林偉權判刑時稱，案發當日的暴動規模不少，雖然無證據顯示各被告是領導者，若非他們留在現場，令施襲者不致勢軍力弱，或不會如此明目張膽地破壞社會安寧，故認為各被告的刑責並不輕，判7名暴動罪成被告入獄36至45個月，而藏有攻擊性武器罪成的被告，則入獄11個月。



辯方求情時提到案發至今已逾3年，令被告倍感壓力，但林官指，法庭工作繁重，多名被告不認罪經審訊後被定罪，造成時間流逝也難怪人。



1被告只有涉一項管武罪囚11個月

8名被告：馬孝文（25歲）、鄭智健（22歲）、吳柏熹（22歲）、譚煒誠（23歲）、楊梓信（22歲）、陳振華（29歲）、陳嘉（32歲）及林祖童（21歲），全被控一項暴動罪，指他們在2019年8月11月，在尖沙咀柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道，與他人參與暴動。其中鄭智健開審前認罪，判監36個月，林祖童審訊後脫罪，餘下6人被裁定暴動罪成，包括因管有載著芥末水劑的噴壺的陳嘉，被判囚42至45個月。林祖童雖脫暴動罪，但他藏有鐳射光束裝置，被裁定一項管有攻擊性武器罪成，判囚11個月。

2019年8月11日，尖沙咀警署成示威者目標，警方傍晚拘捕多人。(詳看下圖)

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當日有逾千人集結

案發當日下午有逾千人在尖沙咀彌敦道一帶結集，他們大多身穿黑色衣物，有頭盔、眼罩及防毒面具等，並佔據行車線，有示威者用水馬堵塞尖沙咀警署正門入口，有人撬磚及敲打地面製造聲響，又用雨傘作遮掩等。有示威者把載滿石塊的手推車推向警署，亦有人手持大橡筋向警署擲石，並有人向警署射鐳射光及投擲汽油彈。警署內一名警員被汽油彈擲中，下肢有5.5%的2級燒傷。

大部份被告在暴動區內被捕

警方多次舉旗及發射催淚彈均未能把示威者驅散，遂展開拘捕行動，除林祖童在警署外200米被截外，其餘被告均在暴動區域內被捕，全部身上有示威者裝備。

案件編號：DCCC 22/2021