流動茶樓輪流訪院舍提供一盅兩件　孫玉菡化身點心仔為長者送點心

居於安老院舍也可嘆到「一盅兩件」，這項名為「樂延年」茶樓的院舍到戶服務，今日（27日）舉行起動儀式，勞工及福利局局長孫玉菡也有出席。這項服務將會在不同院舍舉辦「流動茶樓」，讓1.2萬位院舍長者享用仿點心造型的軟餐，重拾去茶樓飲茶的樂趣。



▼1月27日 「樂延年」茶樓的院舍到戶服務起動儀式▼



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勞福局局長孫玉菡在起動儀式上致辭時指，「樂延年」茶樓這項院舍到戶服務，主要活動是透過「流動茶樓」，讓居於安老院吞嚥能力較弱的長者享用仿點心造型的軟餐。在今日的起動儀式中，孫玉菡也化身「點心仔」為院友們送點心。

這項服務由社會福利署攜手扶弱基金出資約290萬元，中銀香港捐助約290萬元，並由婦聯協助推行，料可讓12,000位院舍長者享用仿點心造型的軟餐，在院舍內再次感受上茶樓飲茶的樂趣。

孫玉菡表示，過去數年疫情，為著防疫，很多時候院友唯有困在院舍，自言一直與常任秘書長劉焱思考，在防疫的同時，長者也要吃，也要有社交生活，而勞福局內部討論都是希望盡最大的能力將美食、生活的體驗帶入院舍。他說，當院友不能外出，將茶樓搬進院舍是一個好提議，遂將想法化做行動，在中銀及婦聯協助下，活動得以展開。

孫玉菡也提到，常與父母一起飲茶，他自身也很快會變成長者，有時也會想像屆時的生活，而香港現時有很多「老友記」，有些住在院舍，他認為應該要思考如何讓「老友記」們的生活更豐足，不止照顧每日的需要，還要兼顧心靈上的滿足感。