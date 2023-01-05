確診長者送暫託中心後現壓瘡　老人科醫生：留院舍照顧是最好安排

有確診長者被送到暫託中心治療後，患上壓瘡，去年8月至今傷口仍未癒合。老人科專科醫生佘達明今早（5日）在電台節目表示，體弱長者長期臥床，如無足夠人手提供頻密換尿片及轉身等適切照顧，出現壓瘡是常見情況，並相信有關個案非單一事件，「唔係個別個案，可能有幾百個都會咁。」他指，如人力資源不足，而現時流行的新冠病毒株已不算太危險，讓確診院友留在院舍是最好安排。



佘達明表示，對體弱、長期臥床、無法控制大小便的長者而言，出現壓瘡是很常見的情況，因為尿片濕透後，會「將塊皮扯開」，在血液供應受阻的情況下，便會出現皮膚潰爛、形成壓瘡。他指，壓瘡分4級，報道提及的傷口深至見肌肉，已屬4級，這些傷口有機會不能癒合，在定期洗傷口及有足夠營養的條件下，癒合都可能要3至6個月。

他稱，要避免壓瘡不能靠單一措施，要各方面配合，但若人力資源不足，沒有足夠的人照顧，為長期臥床長者頻密換尿片及轉身，基本上每個長者都會出現壓瘡。他認為，報道中的事件反映「好明顯人手唔夠，照顧唔夠好，唔係個別個案，可能有幾百個都會咁。」

佘達明。（資料圖片／歐嘉樂攝）

佘達明表示，2022年3月流行的新冠變異株Detla，當時是有需要將院友送入暫託中心預防感染，但現時新冠變異株Omicron帶來的病徵較輕微，「簡稱係到喉嚨唔到肺，主要是上呼吸道，無咩生命危險」，坦言在此情況下，院友的照顧較為重要，留確診院友在院舍照顧是最好安排，「如果為咁輕嘅病，放低照顧，可能係得不償失。」