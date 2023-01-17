據悉政府擬關閉亞博暫託中心　集中送方艙　李輝憂難覓人手照顧

位於落馬洲河套的方艙醫院落成後一直啓用無期，據悉政府正研究關閉包括亞洲博覽館在內的全港十個長者暫託中心，並將有需要暫託的長者轉移至方艙醫院，集中在落馬洲河套方艙醫院隔離。

安老事務委員會委員李輝今(17日)表示，隨著本港復常，相信社區長者暫托中心的歷史使命將告一段落，並將亞博館及地區各個體育館等歸還社會。李輝認為，若長者暫託中心需要遷址，「當然是愈近愈好」，她相信長者或家人亦傾向位置較近的竹篙灣隔離設施，惟若最終需「落戶」落馬洲河套區方艙醫院，或未必易於招聘人手。



河套區隔離設施。（資料圖片）

暫託中心入住率不足一成

李輝在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，今年起政府調整新安排，若院舍院友確診後症狀輕微，能留在院舍原址隔離，故目前社區暫托中心入住率不足一成。她又認為，隨著本港復常，相信社區長者暫托中心的歷史使命將告一段落，且暫托中心動用大量資源，認為政府應跟隨疫情轉變適時調整，歸還亞博館及體育館等場地，她相信政府會有其考量。



她又提到，長者接種率高，部分人亦已確診，在「雙重免疫」下，她相信院友確診後留在院舍隔離，亦不會造成院內爆發。

被問到應遷至河套方艙醫院，抑或竹篙灣隔離設施，她認為當然是愈近愈好，其中河套方艙醫院「近深圳仲多過近香港」，未必易於招聘人手，或可再覓深圳外援抵港，「由政府自己考慮。」

她又相信，長者或家人傾向位置較近的竹篙灣隔離設施，「近啲有信心啲，白車路程都近啲啦。」若最終港府決定原址隔離確診長者，則應給予相應支援。