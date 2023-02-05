下肢血管阻塞嚴重可截肢　及早戒煙防範未然

缺血性心臟病與心臟機能衰退，是很多銀髮族面對的問題。心臟泵血轉差，血液難以循環不僅出現呼吸急促及困難，雙腳也會積聚大量血液及水份，變得腫脹和沒有彈性。如果病人的大小腿經常繃緊及刺痛、傷口長時間無法癒合，甚至連卧床休息也有痛感，很有機會同時罹患「下肢血管阻塞」，不及時治理恐有截肢之虞。

撰文：醫善同行醫學顧問、血管外科專科醫生顏令朱



「下肢血管阻塞」，即主動脈及其他腳部分支血管阻塞而引起的缺血性疾病，主要因為粥樣動脈硬化而引起血管收窄，導致下肢血液供應不足。此病一般可分為4個階段：

第1階段：未必出現病徵，但接受血管檢查時可會發現。

第2階段：間歇性跛行，即走一小段路，小腿因為血液循環不足而感疼痛，短暫休息後痛楚消退，再行再痛。

第3階段：平躺休息時，腳趾、腳掌也因缺乏血液而異常疼痛(又稱Rest Pain)，多無法進睡。

第4階段：腳趾、腳跟潰爛、發黑及有壞疽等嚴重缺血的症狀。



此病成因大致與缺血性心臟病差不多，例如年過60歲、沒有運動習慣、飲食不節制、有肥胖問題等；當中又以長期吸煙者最高危，因為身體積聚過多一氧化碳，影響血小板，身體需要增加紅血球補充供應，血液就更黏稠，血管阻塞風險更大。所以臨床上，很多患者都同時有心血管毛病。

另外，糖尿病患者也常有俗稱「糖尿腳」，雙腳也有缺血性病變，只是他們也常伴隨周邊神經病變、微絲血管阻塞、關節病變等，症狀更嚴重，一般也會更遲被發現。

雖然下肢血管阻塞未必如心臟衰竭般有即時的生命危險，但正因如此，很多患者延遲求醫，康復過程自然也不盡理想。一般來說，病情初期可以抗血小板藥輔助血液循環，輔以另一款藥物以增強患者步行能力，半年後再跟進；但臨床上，病人多於間歇性跛行一段時間，或因為Rest Pain才會求醫，這時候單憑藥物未必起效了，或需接受類似心臟「通波仔」或「搭橋」手術的下肢血管重建手術，嘗試復原血管功能，否則有截肢之虞。

預防勝於治療，是對付所有疾病的最佳方法。特別是血管阻塞形成的疾病，手術無效的話，切除壞死的部份往往是最後一途，影響患者日後的生活及自理質素。政府近年督行控煙政策，其實戒煙除了減低罹患肺癌及心臟病的機會，也能降低血管阻塞、患上各類血管疾病的風險。

有如控制糖份攝取可以預防患糖尿病一樣，大家都知，但難以抗拒引誘。希望各位看畢此文後，真能坐言起行，戒掉煙草，穿好運動鞋，落街運動吧。若你肥胖問題或腳部痛症，不妨先試試早、晚急步行半小時，每行到肌肉疼痛就稍作停頓，痛感消失後再次出發，直至完成訂定的時間為止。日子有功，他朝定見收成！

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