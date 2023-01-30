5000元確診恩恤津貼2.14起停收申請　至今2,728名合資格人士領取

政府宣布，由於今日（30日）起取消確診人士隔離令，社會福利署由2月14日起，會停止接受「向本地確診2019冠狀病毒病患者發放一筆過恩恤現金津貼」計劃的申請，而2月13日或之前遞交的申請將不受影響。該計劃會向每名合資格人士將獲發一筆過5,000元津貼，至今年1月27日，已有2,728名合資格人士獲發津貼。



▼七個備用社區隔離設施▼



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政府表示，「向本地確診2019冠狀病毒病患者發放一筆過恩恤現金津貼」自2020年11月27日推出，屬一項臨時措施，為受感染人士因確診而須入住公立醫院提供一筆過恩恤援助。截至今年1月27日，共有2,728名合資格人士獲發津貼。

政府稱，隨着政府調整防疫抗疫措施，市民生活正有序復常，恩恤現金津貼計劃將停止運作。合資格人士須於2月13日或之前遞交申請，逾期申請將不獲受理。申請人如有任何查詢，可聯絡各公立醫院醫務社會服務部。

社署2月14日起停止接收確診津貼申請。（資料圖片/張浩維攝）

申請資格：



獲衞生署確認在2020年11月22日當日或以後在本地感染2019冠狀病毒病的香港居民；及



現時受僱但不享有有薪病假或自僱人士，並因須在公立醫院留院治療2019冠狀病毒病而面對經濟困難。

