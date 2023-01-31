簡約公屋｜造價細節出爐　啟德最貴涉95億　首批單位營運費約25億

簡約公屋八個選址昨日（30日）全數曝光，包括元朗攸壆路、屯⾨第3A區、屯⾨第54區、⽜頭⾓彩興路、啟德世運道、上⽔蓮塘尾、柴灣常安街/常平街及⼩欖樂安排，合共提供3萬個單位，造價264.4億元，較最初預算壓縮9.5億元。

房屋局今日（31日）再交代細節，稱由三大方向壓縮成本，包括改善工地及地基工程方案、減去再生能源設施，以及簡約公屋內的設施，最終簡約公屋的「清水樓」，亦只會提供電熱水爐及洗手間的抽氣扇。



▼簡約公屋 啟德世運道選址▼



房屋局最新向立法會提交的文件，指出因應立法會和社會對簡約公屋單位造價的關注，政府再次詳細視各個分項，最新的設計和建築工程項目的估算費用，可由原來的267.9億元，調低8億至259.9億元。

當局解釋造價下調是基於三大原因：

．根據最新技術研究（例如近期完成的土地勘探報告）初步結果及工地資料，工地及地基工程方案能最一步改善

．減去再生能源設施，只提供節能裝置等

．減少簡約公屋單位內提供的設備，讓居民按各自需要，自行購買所需設備。文件指，政府原擬一併提供冷氣機、熱水爐及兩個分別位於廚房及洗手間的抽氣扇，現改為只提供熱水爐及洗手間的抽氣扇



另外，文件又提到，發展局檢視土地勘測報告及初步設計方案後，亦將簡約公屋相關額外基建工程的估算費用，由原來的約6億元，調低1.5億元，至約4.5億元，故整個簡約公屋計劃可削減近10億元。

（立法會文件截圖）

文件亦首度披露首4個率先申請撥款的項目造價，當中啟德世運道項目最貴，整體開支為95億元，當中地基工程和建築工程均是最貴，分別涉10.303億元和55.68億元，造價是第二貴的牛頭角彩興路項目的3.9倍。牛頭角的整體預算為19.39億元，而屯門第3A區和元朗攸壆路項目則各涉16億元。

按政府說法，不同工程開支涉及不同工序，詳列如下：

- 工地工程包括工地平整、工地圍板、工地有蓋人行道，以及其他一般工地工程。



- 地基工程包括樁柱和基腳的建造工程，以及所有相關測試和監察工作。



- 建築工程包括建築物的下層結構和上層結構的建造工程。



- 屋宇裝備工程包括電力裝置、通風及空氣調節裝置、消防裝置、升降機，以及其他雜項裝置工程。



- 渠務工程包括污水處理、水泵設施及把各建築物的去水渠及污水渠接駁工地範圍內主去水渠及主污水渠的建造工程。



- 外部工程包括在室外鋪砌地面、進行種植工程、建造圍牆及電力接駁等。



- 家具和設備包括電熱水爐和抽氣扇。



- 這項預算費用包括工料測量服務、建築工程監督和項目管理等。



- 額外基建工程包括由其他工務部門負責的道路改善工程、污水收集及處理設施、排水及供水設施等。



政府亦首度公開各種類單位的平面圖：

（立法會文件截圖）

▼1月30日 簡約公屋示範單位曝光▼

