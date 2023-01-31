簡約公屋｜申請資格/地點、編配次序、租金租期+入住最重要條件
簡約公屋八個選址已全數公布，租金將按傳統公屋租金九折定價，並按位置及大小而定。
按房屋局的示範單位所見，四至五人單位約330呎，有獨立廚廁，並會配備電熱水爐和洗手間抽氣扇，但不會預先提供冷氣機。不過，向來較熱門的四至五人單位「僧多粥少」，首階段僅提供約2000伙，佔首四幅用地可提供單位11%。一至二人單位則較多，首階段共有11,700伙。
《香港01》整理簡約公屋申請資格、編配優次、租金及入住條款等資料，供有意申請的人士逐一了解。
▼1月30日 簡約公屋示範單位曝光▼
「簡約公屋」對象
主要是輪候傳統公屋不少於三年人士入住，以家庭申請者優先。入住「簡約公屋」後，可繼續保留輪候傳統公屋的位置及資格，但不再符合申請「現金津貼試行計劃 」津貼。
「簡約公屋」申請方法
房委會將主動發信予所合資格的申請者，邀請他們申請入住「簡約公屋」。在取得申請者 同意後，房委會將申請者資料提供予相關營運機構，以政府訂定的標準跟進。
據了解，申請者需就每個「簡約公屋」項目逐次申請，若最終未獲編配，則需再次遞交申請表格。
「簡約公屋」編配優次
當申請人數超過可提供的單位數量時，負責營運該「簡約公屋」項目的機構，會以政府訂定的標準進行分析和安排編配，並考慮申請者輪候傳統公屋的時間和所面對的居住困難後，選擇較有需要的申請者入住。房屋局舉例指，若申請者輪候傳統公屋的時間較長及 ／或正面對較迫切的居住困難，可 獲考慮優先編配「簡約公屋」。
「簡約公屋」租金：
簡約公屋租金會與傳統公屋租金掛鈎，當局初步考慮訂為同區新落成公屋九折。視乎單位 面積及地區，「簡約公屋」租金初步預計約為740元至2,650元。
「簡約公屋」入住年期：
最長可居住直至獲編配傳統公屋，或直至該項目的用地需交還作長遠發展，以較先者為準。不過，若住戶按現行機制3次拒絕編配傳統公屋的機會，便需要在合理時間內遷離「簡約公屋」單位，該住戶亦不會再獲編配傳統公屋。
「簡約公屋」入住申報及要求：
為確保公共資源得以善用，在正式批出入住「簡約公屋」的資格前，一如傳統公屋的申請者，「 簡約公屋 」申請人需要進行入息和資產申報，以確認其申請資格，並申報和確認其家庭入息，是否符合入住傳統公屋的限額。
即使有關申請者已經入住「簡約公屋」，房屋署仍會不定期抽查租戶入息和資產，以檢視是否仍然符合入住傳統公屋的限額。
如發現有違規或違法情況，除保留法律追究權利外，營運機構亦會要求有關人士在指定限 期內遷出「簡約公屋」。
▼簡約公屋 啟德世運道選址▼
簡約公屋選址地點?租金及租用期詳情?
簡約公屋租金當局初步考慮訂為同區新落成公屋九折，詳情請看初步預計租金及最長入住年期。而簡約公屋8大選址地點已分佈，詳情請看8大選址地點及預計落成日期。
簡約公屋申請資格？有什麼入住最重要條件須知?
主要是輪候傳統公屋不少於三年人士入住，有一類人可以優先入住。而入住簡約公屋前就需要...詳情請看。