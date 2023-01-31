簡約公屋．拆局｜啟德建萬伙惹區內私樓居民反對　規劃多變成元兇

新一屆政府提出興建「簡約公屋」解決公屋供應短期不足問題，冀協助劏房住戶改善環境，但成本估算引發爭議，近日連選址亦成為另一個「戰場」。8個選址公開後，其中啟德世運道擬建10800伙，不少區內私樓居民都反映與地區規劃不符，區議員亦質疑未來居住期完結後會否「歸還」作原本用途。

政府十多年前提倡「起動九龍東」概念，目標是在九龍東一帶形成繼中環以外的第二個中央商業區（CBD），同時亦將啟德發展區納入其中，提及擬興建高架單軌運輸系統、「飛躍啓德」等，惟政府多次換屆後，部份項目不是束之高閣就是「走數」，或許正是區內居民不滿源頭。



▼簡約公屋 啟德世運道選址▼



前任特首曾蔭權早於2011/12的《施政報告》提出「起動九龍東」概念，當時如此形容：

「九龍東有極大潛力蛻變成為優越的商業區，再增添四百萬平方米的寫字樓樓面面積。 九龍東包括新的啟德發展區、觀塘和九龍灣。政府正擬備的策略包括： (一)加強九龍東的區內連繫，包括改善行人通道網絡，並考慮以環保連接系統貫通全區，及通過港鐵觀塘線和未來沙中線加強對外連繫。 (二)制訂富吸引力的城市設計概念和綠化環境，發展行人通達的海濱長廊，締造舒適怡人的商業區。 (三)倡議包括文化、休閒、水上活動的多元化發展，為商業區注入動力。 政府亦會把政府寫字樓搬往啟德，和釋放政府設施用地作商業發展。發展局會調配額外人手專責推動九龍東發展的工作。要促成九龍東的蛻變，我們需要有前瞻性的視野和執行的決心。」 前任行政長官曾蔭權

不過，政府其後經過幾次換屆，不少項目已「失蹤」，最大爭議莫過於「環保連接系統」，當時政府傾向以高架單軌模式連接觀塘至啟德，多次稱其優勢大於環保車輛行走區內，並多次改動走線及車站位置。

政府曾大肆宣傳單軌系統。(香港01記者攝)

當時民間聲音聚焦單軌的回報率不足1%，而且走線以高架橋橫跨觀塘海濱勢令避風塘「廢武功」，以及未必有空間連結觀塘港鐵站，但單軌概念早已成為啟德區內多個私樓項目的賣點之一。惟政府多年後終於宣告項目胎死腹中，只表明「研究新設交通樞紐，提供電動巴士／電動小巴充電設施，設置空調乘客候車處、實時資訊顯示屏、車長休息室及洗手間等設施，提高便利性及舒適度。」

不過，政府的確把部份政總部門遷往啟德發展區，政府的確把部份政總部門遷往啟德發展區，例如工業貿易大樓、稅務大樓等，亦的確兌現承諾陸續推展觀塘海濱長廊改善工程，目前亦成為市民「打卡點」。

▼1月30日 簡約公屋示範單位曝光▼



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而本來是啟德機場跑道末端的跑道公園一帶土地，政府本來提出「飛躍啟德」計劃，曾為此舉辦設計比賽，最終敲定為「旅遊中樞用地」，未來發展商業、酒店及娛樂設施等。惟因應疫情政府徵用啟德郵輪碼及對出的跑道公園，改建成長者暫託中心及社區隔離設施，被外界形容是「有海景的隔離設施」。房屋局亦指對於是否將社區隔離設施改建為「簡約公屋」，持開放態度，換言之，跑道公園未來是否回復原貌、政府刻意擺放的退役捷流41定翼飛機展覽能否再和市民「見面」，仍是未知數。

起動九龍東網站

不少啟德私樓居民都指，無論簡約公屋抑或社區隔離設施，都與區內規劃格格不入。翻查啟德發展計劃大綱圖，雖然多番改動，例如抽起跑道區的酒店用地改為建屋、北部位置即舊停機坪區將私樓用地改劃為公營房屋等，整體發展仍未算失衡。

因為啟德發展區本來就並非只得私樓發展，早已規劃啟晴邨、德朗邨等公屋，亦有數個資助出售房屋項目，區內再增加1萬伙簡約公屋，某程度有助解決劏房戶環境惡劣問題，選址該處是政府遲遲未賣地發展商業用途，要滿足市區有簡約公屋的目標亦無可厚非。

現時私樓群主要在啟晴邨南方，部份亦散落在跑道區，而簡約公屋及社區隔離設施，則仿如「大門」一樣在啟德發展區的「出入口」，分別在北邊和南方。

不過，啟德發展區由98年清空機場運作後至今，已歷經20多年，發展進度絕不能用快速形容，令規劃意向一再改動，相信是導致一眾私樓業主動怒的原因之一，即使區內最為矚目的體育園區，亦曾一度捲入「迫遷」的旋渦中，政府多年來的規劃舉棋不定與歷屆政府意志不一致，始終是一眾資產人士最為不滿之處。