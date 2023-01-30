簡約公屋｜分兩次撥款　首期申149億於啟德、牛頭角等地建1.7萬伙

政府計劃發展簡約公屋，以紓緩劏房等住屋問題。房屋局透露，簡約公屋將分布元朗攸壆路、屯⾨第3A區、屯⾨第54區、⽜頭⾓彩興路、啟德世運道、上⽔蓮塘尾、柴灣常安街/常平街及⼩欖樂安排，合共提供3萬個單位，造價264.4億元。



何永賢指出，當局會分兩批申請撥款，首批四個項目為元朗攸壆路、屯⾨第3A區、⽜頭⾓彩興路、啟德世運道，共約1.7萬個單位，估計⾸批項⽬的建設費⽤及次批項⽬施⼯前期⼯序費⽤，需先向立法會申請149.1億元撥款。



當局預計，如獲財委會批准第一筆撥款，預計約2,100個在元朗攸壆路的單位最快可在2024至2025年度落成，其餘14,900個單位分別將在2025至2026和2026至2027年度分階段落成。



▼簡約公屋 啟德世運道選址▼



▼10月25日 房屋局公布簡約公屋內櫳設計▼



何永賢在Facebook專頁透露，當局會就簡約公屋分兩批向立法會申請撥款，首批四個項目為元朗攸壆路、屯⾨第3A區、⽜頭⾓彩興路、啟德世運道，共約1.7萬個單位，估計⾸批項⽬的建設費⽤及次批項⽬施⼯前期⼯序費⽤合共為149.1億元。

次批四個項目為上⽔蓮塘尾、屯⾨第54區、柴灣常安街/常平街、⼩欖樂安排，共約1.3萬個單位，費用為115.3億元。

料元朗攸壆路選址2100單位最快2024/25落成

她指，簡約公屋全部費用削減近10億元，矮層簡約公屋單位約53萬元，高層約65萬元，由於矮層和高層的單位平均面積比過渡性房屋大20％和38％，單位價格因此也比過渡性房屋便宜了 14％至20％。

房屋局其後亦交代，如獲財委會批准第一筆撥款，預計約2,100個在元朗攸壆路的單位最快可在2024至2025年度落成，其餘14,900個單位分別將在2025至2026和2026至2027年度，分階段落成。

「簡約公屋」八個選址：

