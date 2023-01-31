簡約公屋｜消息：減冷氣機削$2億　 啟德距私樓係「偏遠少少」

簡約公屋造價一直備受爭議，房屋局近日披露設計及建造和基建工程預算，合共可輕微下調9.5億元，令造價削減至264.4億元。房房屋局今日（31日）再交代細節，稱由三大方向壓縮成本，包括改善工地及地基工程方案、減去再生能源設施，以及簡約公屋內的設施，最終簡約公屋的「清水樓」，亦只會提供電熱水爐及洗手間抽氣扇。



當局未能提供三大方向各節省多少成本，消息人士指，只披露原擬為住户安裝的冷氣機，每部約5,100元，故整體能節省約2億元。 至於單位平均成本的換算方式，消息人士指「若果你對落去嗰啲表（立法會文件臚列的分項成本），自己對係對唔到」。



▼簡約公屋八幅土地選址▼



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清水樓只提供電熱水爐及洗手間抽氣扇

房屋局今日（31日）再交代細節，稱由三大方向壓縮成本，包括改善工地及地基工程方案、減去再生能源設施，以及簡約公屋內的設施，最終簡約公屋的「清水樓」，亦只會提供電熱水爐及洗手間抽氣扇。

局長何永賢昨日透露，減省冷氣機可節省約2億元開支，引起外界爭議。消息人士今日表示，當局原先計劃，在日後推出的單位安裝至少一部冷氣機，大單位則會安裝兩部，合共涉及3.9萬部，每部冷氣機成本約為5,100多元，故合共涉款約2億元，而削減的廚房抽氣扇的成本則未資料。

至於其他壓縮預算的詳細款項，消息人士則指，文件交代的僅為三大主要減省成本方向，當局亦有從多個方向壓縮成本，故未能提供「細數」。

▼1月30日 簡約公屋示範單位曝光▼



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單位平均成本如何計出65萬？

根據當局提供的最新造價，設計及建築成本為259.9億元，簡單推算，每個單位平均成本為86.67萬元，遠超公屋的76萬元。惟當局最新文件稱，矮層和高層建築的平均單位成本分別僅53萬和65萬元。

被問到當局如何計算上述數字，消息人士表示，公屋的平均單位成本計算方法只計及住宅樓宇的地基、上蓋建築、外圍工程（包括相關的園林設施、屋邨的道路等）、小規模土地平整，但就不包括設計、顧問費、商場、停車場和社福設施的建造成本，強調「我哋（高層簡約公屋平均單位成本）65萬嗰個計法，基本上同公屋係一樣，社福設施一樣都唔包嘅。」

被追問到「外部工程」和渠務設施是否包括在換算內，消息人士則指，「若果你對落去嗰啲表，自己對係對唔到嘅，因為部份係包，部份係唔包嘅」，因為有關造價已包含配套設施，並明言當局無法再向公眾提供詳細分項預算。

（立法會文件截圖）

（立法會文件截圖）

啟德世運道簡約公屋距民居140米

對於啟德世運道選址飽受爭議，地產建設商會和當區居民已表達不滿。消息人士指，該地皮南面望向車站廣場，與最近的民居相距140米，而西面則毗鄰龍津石橋保育長廊，故選址在當區而言是「偏遠少少」，加上簡約公屋項目不設停車位，居民會靠公共交通工具出入，相信對當區交通不會造成影響；又重申簡約公屋為臨時性質，不會影響其長遠土地用途。

▼1月30日 簡約公屋啟德世運道選址▼



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當局早前指，簡約公屋會分兩批向立法會申請撥款，首批涉及元朗攸壆路、屯門3A區、牛頭角彩興路，以及啟德世運路的項目，惟當局的文件卻列明會一併為第二批的項目申請顧問費、部份外部工程等開支。被問到此舉是否綑綁式要求立法會通過第二批的4個項目，消息人士則強調，一般工程亦會有「前期工程」撥款，此舉與平常做法無異，以讓第二批項目能盡快落成。