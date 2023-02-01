金巴提供港人來往港澳買票送回程優惠至3月底止　須留宿一晚

澳門通關以來，吸引大批港人在農曆新年連假期間「過大海」度歲，不少海路及陸路交通機構提供買一送一優惠，今天（1日）港珠澳大橋穿梭巴士（即金巴）亦推出港澳線「買去程送回程」優惠，但必須回程與去程不同日子方享優惠，每日送出的優惠有限，回程日期最後是3月31日。



金巴提供港人買一送一優惠，至3月底。（資料圖片／盧翊銘攝）

金巴表示，為響應澳門旅遊局推動往返港澳交通票優惠活動政策，促進港澳兩地交流，推出港澳線「買去程送回程」優惠活動，鼓勵香港旅客來澳旅遊。每日名額有限，送完即止。

「買去程送回程」優惠由今日起至3月31日，回程不可與去程同日，方可享受優惠，回程贈票最終可選日期為3月31日。優惠對象為香港永久性居民和非永久性居民，成人車票港幣65元，兒童、傷健或長者為港幣33元。

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本優惠活動僅限線上購票，包括在「港珠澳大橋穿梭巴士」微信公眾號或官方網站訂購往澳門的去程車票，並至少住宿澳門一晚的活動參與者，可獲同價位回程返港的車票交通優惠，參與者付款時僅需付款去程票價。

每位參與者僅可享受提供的車票優惠一次，訂購車票時需同時選定自去程日翌日起計7日內的回程車票。回程不可與去程同日，方可享受優惠。未同時選定回程車票者，視為放棄享受本次交通優惠。