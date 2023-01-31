簡約公屋｜啟德選址惹反彈　立法會楊永杰申集會抗議料逾百人參與

港府敲定興建的8個簡約公屋選址曝光，其中提供逾萬伙、位於啟德世運道項目爭議最大，該幅地皮原規劃作綜合商業用途，但區內私樓業主不滿港府建簡約公屋。



九龍中立法會議員楊永杰今（31日）表明，反對在上址興建簡約公屋，正向警方申請不反對通知書，計劃於下周六（11日）在世運道附近舉行集會，料屆時有逾百名居民參與。若集會獲批舉行，將會是疫情以來首個合法集會。



▼簡約公屋八幅土地選址▼



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▼簡約公屋啟德世運道選址▼



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楊永杰：不反對簡約公屋 但選址可再斟酌

楊永杰指，屆時會組織啟德居民於啟德港鐵站集合，並遊行至待落成的AIRSIDE商場外，即世運道簡約公屋選址旁邊進行集會，由於抗疫已進入新階段，他有信心警方會批出不反對通知書。

他表示，不反對港府以簡約公屋方式處理劏房問題，但認為可再斟酌相關選址，因啟德已有用地被發展成過渡性房屋，如果再有簡約公屋落戶，憂會削弱東九龍發展成香港第二個核心商業區的概念。

九龍中立法會議員楊永杰。（夏家朗攝）

倡改於海心公園或Megabox旁建簡約公屋

他又說，港府可考慮另覓選址，土瓜灣海心公園旁的驗車中心，以及九龍灣Megabox旁的露天停車場等，同樣交通方便，具條件興建同樣規模的簡約公屋。

▼1月30日 簡約公屋示範單位曝光▼

