簡約公屋｜區議員反對啟德興建　質疑5年後能否歸還再作其他規劃

政府敲定以8幅用地興建簡約公屋，其中啟德世運道可提供逾萬個單位。九龍城區議員（啟德中及南）張景勛今日（31日）在電台節目表示，非常反對在啟德興建簡約公屋，此舉將對啟德的社區資源及交通負荷造成負面影響。他直言，「點解每一次都會攞咗我哋啟德本身規劃嘅地，去做其他用途？」又質疑簡約公屋5年後是否能歸還予啟德作其他規劃。



屯門區議會副主席黃丹晴亦認為，小欖樂安排不適合興建簡約公屋，其鄰近的青山公路交通一直為人詬病，日後或因此百上加斤，加上擔心加重未來人口負擔，質疑政府未有長遠規劃，「政府係咪有地就起呢？」



▼1月30日 簡約公屋示範單位曝光▼



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簡約公屋人口比私樓或居屋都要多

張景勛今日在港台《千禧年代》表示，非常反對在啟德興建簡約公屋，近日亦收到不少居民的反響，他批評政府的地區諮詢不足，「唔係第一次有突如其來資訊。」他又指，簡約公屋單位數字比其他選址更多，且為高密度住宅，預計未來該區會多3至4萬人口，「私樓區到居屋區都唔夠一個簡約公屋人口咁多」，加上尚未計算之後興建的傳統公屋。

他認為，現時已經人口密度高，此舉不但對啟德的社區資源及交通負荷造成負面影響，更使樓價上升，同時對在啟德置業的居民造成不公，「冇咗單軌、冇咗用地對於原本嘅規劃係非常之背道而馳。」

▼簡約公屋啟德世運道選址▼



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或與啟德過渡性房屋有衝突

張表示，啟德世運道原為商業用途，「其實可以有更好嘅使用。」他不理解「點解每一次都會攞咗我哋啟德本身規劃嘅地，去做其他用途。」他雖明白興建簡約公屋有助解決房屋問題，但質疑 「係咪5年之後呢塊地，真係之後能夠攞返出嚟畀啟德有返其他規劃？」

他指出，啟德已有兩所過渡性房屋，性質與簡約公屋相似，兩者有所衝突，若然未來市民多選擇簡約公屋，對於過渡性房屋的營辦商亦會造成影響。他希望政府落區全面諮詢才決定興建簡約公屋。

▼簡約公屋八幅土地選址▼



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屯門區議員質疑有地就起樓

黃丹晴在同一節目表示，「聽到呢個消息幾大鑊」，屯門已有兩個傳統公屋入伙，有三塊土地正在興建中，認為小欖樂安排不適合興建簡約公屋。擔心加重未來人口負擔，加上青山公路交通一直為人詬病，日後或因此百上加斤。他質疑政府未有長遠規劃，「政府係咪有地就起呢？」他又指，簡約公屋之後是否可作延續？社區設施是否需要興建？這些問題都要考慮。

▼簡約公屋八幅土地選址實景圖▼

