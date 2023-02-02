羅湖通關在即　上水店舖多招租廣告　美妝老闆籌備新店迎內地客

撰文：洪芷菁
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香港與內地通關三星期，羅湖口岸最快下周一（6日）重開，屆時很大機會同步取消過關前核酸檢測及各口岸通關配額，內地旅客人流預料亦會增加。全面通關在即，到上水街道人流一般，店舖連環落閘情況依然，有美妝店易手轉做單車租賃，「吉舖」多了招租廣告。

記者巧遇有美妝店老闆忙於為新舖進貨，準備兩周後開業，迎接全面通關之時，生意前景一片樂觀。至於繼續營業的藥房，負責人預計羅湖開通將可大為改善生意額。

▼2月1日，上水「吉舖」林立　有人準備開化妝品店▼

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記者昨日（1日）到上水視察昔日遍布水貨客的街道，在通關已過三星期以來，落閘舖仍然不少，惟與去年12月比較，多了「吉舖」懸掛招租廣告。

新美妝店籌備開張　料生意月賺$500萬

邱小姐原本在上水新康街經營藥妝店，自兩地封關後，內地客大量流失，本地客亦少，故沒有續租舖位。自得知通關消息後，便計劃在以前舖附近的新發街租舖，重新開設美妝店，主要賣護膚品。

一個月前開始籌備開張的她，昨日仍忙碌進貨中，預計兩個星期後正式營業。邱小姐預料，羅湖開通、全面通關後，市場應該會慢慢恢復至未封關前的水平，「我哋都有信心去等。」她預計屆時生意額一個月可賺五百多萬元左右。

藥房靠熟客支持　料羅湖開關增三至四成生意

上水一間藥房負責人陳先生指，通關三星期後生意未見好轉，相信羅湖通關後，生意可以增加三至四成。目前主要做熟客生意，昨日（1日）迎來一位來自杭州的熟客林小姐。

林小姐一家來港旅遊數日，準備回程前到上水藥房購買各種藥油、止痛藥布及腸胃藥等藥品給自己用，共花費約二千多元。她指香港產品「效果好，便宜」，並打算再去附近購買化妝品，打算之後繼續來港購物。

▼1月8日　上水藥房街淡靜，旅客買賀年食品▼

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