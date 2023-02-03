滑翔傘好手鍾旭華死因　陪審團裁定鍾死於意外　建議提升搜救技術

滑翔傘飛行員鍾旭華4年前在大嶼山伯公坳飛行時失蹤，5日後尋獲不治。死因庭早前就事件召開研訊，揭警方與消防處最初只依賴電訊商手機訊號判斷鍾的位置，其後家屬以GPS數據分析鎖定鍾在大東山以南，直至第6日始才找到他。陪審團今（3日）一致裁定鍾死於意外。陪審團並提出多項建議，包括：民航處應規管滑翔傘飛行員須攜帶定位裝置；警方及消防應在搜救訓練上，提升資訊科技搜救技術等。



死者鍾旭華（41歲）於2018年7月22日到大嶼山伯公坳玩滑翔傘後失蹤，5天後（27日）在大東山以南被發現，證實不治。

鍾旭華由失蹤至被發尋獲經過。(詳看下圖)

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鍾失蹤後妻與警用不同方式搜索

事發於2018年7月22日，具多項滑翔傘資歷的鍾旭華（41歲）在大嶼山玩滑翔傘後失蹤。妻子陳利珊翌日從法國返港，並以Google 時間軸功能取得丈夫的GPS數據，但最初警方只透過電訊商嘗試定位鍾手機。

鍾在其妻提供坐標不遠處被尋回

及至搜救行動第5天（26日），鍾的前同事黃仲欣協助她分析GPS數據，成功鎖定2個坐標位置，同日下午轉交予警方跟進，惟警方一度未能開啓有關檔案，當晚消防稱不會即日派出直升機，直至翌日中午終在距離坐標20米範圍內找到鍾的遺體。

所在位置有低層雲機師未能前往

發現鍾的飛行服務隊高級行政機師Antony Dominic Thorpe憶述，首5天的搜救行動中，鍾身處的位置雲層太低，直升機從未去過。27日早上，他原在執行另一項任務，回程時見雲層升高順道到該處上空搜索，始在大東山一山脊上發現鍾，認同是出於幸運及憑直覺才會找到。

消防區長稱之前無聽過坐標

消防助理區長李偉明指，他在26日晚才收到坐標檔案，但「之前冇聽過坐標嘅事」，惟因當時天氣不穩，沒有馬上派員搜救，待至翌早經各方商討後，才出動直升機搜救。

黃稱曾親自到指揮中心解說

曾協助找出坐標的黃仲欣稱，她在26日下午將坐標傳給陳，翌日卻獲告知坐標仍不受重視，決定親自到指揮中心解說，終獲跟進。

死因裁判官何俊堯向陪審團作引導時稱，兩者說法有出入，是否有人說謊或漠視了資料，則交由陪審團決定。

法醫指鍾或撞山後短時間內死亡

法醫林偉國指，鍾被發現前數天已身亡，身上有多處裂傷，內臟均有腐化跡象，傷口另有蛆蟲及其他昆蟲，傷勢類近高處墮下，與撞向山坡的情況脗合，相信是在遇險後短時間內死亡，判斷他死於身體多處受傷。

官著陪審團可考慮兩個可能裁決

何官昨引導陪審團時提到，證供顯示鍾多處受傷，並相信在短時間內死亡，推斷他起飛後天氣轉差，風向不適合飛行，其後進入了雲層，繼而失去對滑翔傘的控制，最終在同日下午2時許撞向山坡。以其屍體腐化程度，可推斷鍾被發現時已死去3天以上，但在一周之內。若陪審團接納上述推論，可裁定他「死於意外」，否則可裁定「死因存疑」。

案件編號：CCDI-897/2018(DK)