滑翔傘員鍾旭華死因　遇陣風64秒急降8次　妻盼搜救科技與時並進

滑翔傘飛行員鍾旭華4年前，在大嶼山伯公坳飛行時失蹤，5日後尋獲不治。死因研訊今（2日）踏入第5天，所有證人作供完畢後，鍾妻陳利珊作結案陳詞時提到，她的丈夫是一名資深飛行員，當日遇上陣風，鍾在64秒內曾8度嘗試緊急下降，相信鍾已盡力脫險。她感謝曾救援的人員，強調不想怪責誰，但指過往用手機訊號搜索或許成功，但總不能原地踏步，冀搜救科技能與時並進。死因裁判官何俊堯亦開始作引導陳詞，料明日陪審團將退庭商議。



死者鍾旭華（41歲）於2018年7月22日到大嶼山伯公坳玩滑翔傘後失蹤，5天後（27日）在大東山以南被發現，證實不治。

鍾旭華由失蹤至被發尋獲經過。(詳看下圖)

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天氣急劇惡化令搜救困難

鍾妻陳利珊陳詞時，首先感謝所有參與搜救的人，形容事件中「有感動嘅眼淚，亦有難過、激起嘅眼淚」。她認為，事發時天氣急劇惡化令搜救困難，丈夫是一名資深飛行員，不幸地遇上突如其來的陣風，64秒內8度嘗試緊急下降。從丈夫身上看到頑強精神，陳坦言：「佢已經盡咗力喇。」同時慨嘆：「可能呢啲就係大自然嘅威力啦。」

無意怪責任何人冀能藉事故改善

陳憶述，丈夫生前喜愛玩滑翔傘，「享受天空嘅自由自在，欣賞好靚嘅風景」，重申並非想追究或怪責任何人，意外已經發生無法改變，但冀能藉事故改善。她哽咽提及，丈夫生前曾說：「邊度跌低，邊度起翻身。」若果大家不從事故學習，怕會重蹈覆轍。

現時或已有更好的搜救方法

陳續指，她並非要求搜救人員奮不顧身，明白他們非常辛勞，所以不想努力白費，問題是動用資源需具策略性。遇上危險事故，更需冷靜分析資訊，人才資源要與時並進。她指出，倚靠電話訊號搜救或許在多年前有效，但總不能原地踏步，事發距今4年，現時甚至有更好的方法。

認為溝通協調可改善

陳形容，搜救行動複雜，許多搜救員都很有抱負、盡心盡責，惟在溝通協調、資訊科技訓練、角色及責任（roles and accountability）方面仍待改善，亦應考慮引入精通不同技術的特別小組協助，並指香港每年都有不少失蹤人士，這一方面值得相關部門去研究。

改變雖難但仍要改

談及意外調查報告，陳向陪審團表示：「大家聽咗咁耐，可以體會到我嘅心力交瘁。」直言部份人士的工作態度令她難受，並說：「原來難改係可以唔改。」她認為，根本性問題取決於心態，改變雖然困難，但仍要去改善，就如蝴蝶效應一樣，每個崗位都有其意義及重要性，而「能力越大，責任越大」。

意外體會生命脆弱無常

陳最後稱，走到今天絕非容易，說：「我唔勇敢，只係堅持，難做唔等於唔做，做咗唔得就無悔。」是次意外令她更能體會到生命脆弱無常，「有機會活著就應該珍惜。」她向陪審團表示：「我已經盡咗力喇，而家將個棒交俾你哋。」

官指若裁定鍾已死3天以上可裁定死於意外

何官引導陪審團時指，庭上證供顯示鍾死於多處受傷，相信是短時間內引致死亡，推斷他起飛後天氣急劇轉差，風向已不適合飛行，其後進入雲層，繼而失去對滑翔傘的控制，最終約於當日下午2時許撞向山坡。以其屍體腐化程度，可以推敲鍾被發現時，已離世3天以上，一周以內。若陪審團接納上述推論，可裁定他「死於意外」，反之則可裁定其「死因存疑」。

案件編號：CCDI-897/2018(DK)