全面通關｜香園圍旅檢大樓兩零售舖位招租 3年租期後可續租2年
撰文：石國威
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港府今日（3日）宣布2月6日起香港與內地全面通關，所有陸路口岸同日全開放，包括香園圍。政府產業署今就香園圍邊境管制站旅檢大樓（公共運輸交匯處）的地下第1號鋪位及地下第2號鋪位的租約，分別邀請提交報價書，租約的租期為三年，並可按條文規定續租二年。
政府產業署指，該兩個處所分別為只適用於經營一般零售業務及／或提供服務或便利店和一般零售業務及／或提供服務用途。報價文件可於星期一至五上午九時至下午六時（公眾假期除外）在九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座9樓政府產業署索取，亦可從政府產業署網站下載。
該署指，兩個鋪位的租期為三年，並可按條文規定續租二年。競投人士如欲參加報價簡介會須於二月十三日或之前致電3842 6918與政府產業署預約。
▼1月9日 皇崗口岸新聯檢大樓仍在興建▼
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2月6日全面通關有什麼安排？
由2月6日起，有全面通關4大措施，而全面通關後隔離、檢測要求也有更新，更加開羅湖等3口岸，撤澳門到港快測見詳情。
全面通關交通安排?
政府今日宣布2月6日起與內地全面通關，九巴城巴擬開辦多條路線至香園圍口岸，而皇崗跨境穿梭巴士（即「皇巴士」）都會2月6日起重新服務，服務詳情請看。港鐵都已經準備就緒，將會與以往一樣開放時間，羅湖列車及落馬洲列車服務詳情請看。