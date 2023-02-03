全面通關｜香園圍旅檢大樓兩零售舖位招租　3年租期後可續租2年

港府今日（3日）宣布2月6日起香港與內地全面通關，所有陸路口岸同日全開放，包括香園圍。政府產業署今就香園圍邊境管制站旅檢大樓（公共運輸交匯處）的地下第1號鋪位及地下第2號鋪位的租約，分別邀請提交報價書，租約的租期為三年，並可按條文規定續租二年。



香園圍口岸2月6日亦會恢復開放。（資料圖片）

政府產業署指，該兩個處所分別為只適用於經營一般零售業務及／或提供服務或便利店和一般零售業務及／或提供服務用途。報價文件可於星期一至五上午九時至下午六時（公眾假期除外）在九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座9樓政府產業署索取，亦可從政府產業署網站下載。

該署指，兩個鋪位的租期為三年，並可按條文規定續租二年。競投人士如欲參加報價簡介會須於二月十三日或之前致電3842 6918與政府產業署預約。

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