80名學者經「傑出創科學人計劃」來港　孫東：匯聚科研人才為目標

政府去年公布《香港創新科技發展藍圖》，銳意大力發展創科。2023年「青年科學家 50論壇」港澳專場於今日(10日)舉行，超過120位科研業界代表出席，討論科研前沿研究新進展。創新科技及工業局局長孫東致辭時表示，特區政府近年積極發展創科，亦加強匯聚科研人才，至今已支持80名科研學者來港。



孫東指，去年底推出了《香港創新科技發展藍圖》，亦在財政預算案公佈將投入60億元發展生命健康，以及預留30億元加強人工智能量子科技等科研工作。他認為香港科研實力雄厚，但亦要加強匯聚科研人才，政府推出「傑出創科學人計劃」至今，已支持80名科研學者來港。

同場的大學教資會研究資助局主席黃玉山提及，研資局至今已投入23億元資助大學的科研項目，但香港的資助僅用於科研項目，而非資助科學家。騰訊成立的「新基石科學基金會」會向每名傑出科學家每年資助300萬元或500萬元，連續資助5年，黃玉山認為夠填補香港的「空白」，有助鼓勵青年科學家繼續推動人類健康。

2023年「青年科學家50論壇」港澳專場由由新基石科學基金會與香港科學院、京港學術交流中心共同主辦，以「從基礎到前沿」為主題，匯聚不同地方的科學家共同討論前沿研究的新進展。