女病人頭痛看病被壓兩邊胸　中醫否認非禮　官不排除有穴位裁罪脫

中醫物理治療師涉為一名頭痛女病人治療時，伸手進對方衣服內按壓胸側，和隔著內褲擦過陰部。女病人早前並供稱，中醫觸及她的右胸側，她大叫：「夠啦！」惟中醫仍狀似一本正經地治療，稱：「兩邊都要平均架！」再按其左胸側。中醫否認非禮罪受審，裁判官今（7日）在西九龍法院指，被告的行為雖可疑，但不能排除他是按穴位，遂裁定被告罪名不成立，



被告藍廣宇（52歲），報稱中醫物理治療師，被控於2019年8月29日，在九龍旺角中匯街2號尚慈中醫診所，33號鋪地下內猥褻侵犯女子X。

被告藍廣宇被裁定非禮罪不成立。(劉安琪攝)

專家指該位置有穴位

裁判官在裁決指，X已盡力道出事發經過，認為她作供誠實可靠。惟裁判官指被告按X右胸外側，專家指該位置有穴位，是可醫治頭痛。裁判官不能排除被告是按穴位。至於X稱被告亦有按其左胸位置，但她未能講出是衣服內或外，X似乎對被按位置也不清楚。裁判官因此裁定，被名罪名不成立。

被告自招嫌疑索訟費被拒

辯方其後申請取得訟費，裁判官指手被告按X的右胸外側時，未獲X同意，也沒有戴上手套，認為被告屬自招嫌疑，拒絕其申請。

案件編號: WKCC2607/2022