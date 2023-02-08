運輸署財案出爐前特別安排　6月21日或之前到期者續牌按現行收費

政府於本月22日公布最新一份《財政預算案》，過去不少車主憂執照及換證費用加價，趁預算案出爐前蜂湧運輸署牌照事務處辦理續期手續。



運輸署今年繼續作出特別安排，所有當日之前合資格換領的車輛牌照、駕駛執照及駕駛教師執照（即今年6月21日或之前牌照期滿），可在6月21日或該日期前的任何時間，按現行收費續期。



過去不少車主憂執照及換證費用「加價」，趁預算案出爐前蜂湧運輸署牌照事務處辦理續期手續。（資料圖片／張浩維攝）

運輸署今日（8日）公布，為避免市民在《財政預算案》發表日之前趕急向各運輸署牌照事務處遞交即將期滿和已經期滿的車輛牌照和駕駛執照續期申請，將實施特別安排。所有在《財政預算案》發表日（22日）或該日之前合資格換領的車輛牌照（即6月21日或之前牌照期滿而仍有登記的車輛），可在6月21日或該日期前的任何時間，按現行收費為牌照續期4個月或12個月。

至於在本月22日或之前，合資格換領的香港正式駕駛執照及駕駛教師執照（即6月21日或之前期滿，而在進行換領時期滿不足三年的執照），可在6月21日或該日前的任何時間，按現行收費換領執照。

僅適用於車牌、駕駛執照和駕駛教師執照續期者

運輸署提醒，有關特別安排只適用於符合上述條件的車輛牌照、正式駕駛執照和駕駛教師執照的續期申請，但不適用於任何其他牌照服務。

運輸署強調，合資格的牌照或執照持有人，毋須因揣測即將公布的《財政預算案》可能提高牌照或執照的費用，而趕急向運輸署各牌照事務處遞交車輛牌照或駕駛執照的續領申請，今次特別安排與《財政預算案》的內容並無任何關係，運輸署亦不知悉關於《財政預算案》的內容。