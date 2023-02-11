給十九歲的我｜採訪片段有否通知用途現羅生門　李慧詩：唔回應喇

紀錄片《給十九歲的我》掀起爭議，單車運動員、「牛下女車神」李慧詩早前撰文指，導演張婉婷未獲得她同意，將一些以往的訪問片段剪入紀錄片中，形容自己是「被通知」成為電影的一部份。李慧詩今日（11日）出席活動後，被記者再問及事件時指，「因為其他人都無回應，我都唔回應喇。」



紀錄片《給十九歲的我》近日掀起道德爭議，單車運動員、「牛下女車神」李慧詩詩早前在社交平台撰文指，片中有其接受訪問的片段，為2016年1月日本亞洲場地單車錦標賽時的訪問情況。不過，她指出，當時導演張婉婷事前未有表明拍攝用途，而事後亦未獲同意便將片段剪入紀錄片，形容自己是「被通知」成為電影的一部份。中國香港單車總會其後撰文，否認有人在場協助，並澄清當年代表隊由體院教練及工作人員組成，亦無名譽董事一職。

▼《給十九歲的我》影片截圖▼



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該片監製黃慧在周四（8日）凌晨發表聲明反駁，指當時透過「香港單車聯會」前名譽秘書長陳仲雨，邀請李慧詩在比賽完畢後接受訪問，強調事前有向陳仲雨說明是以「英華女學校紀錄片攝製隊」名義拍攝。

事件出現「羅生門」版本，李慧詩今（11日）出席活動後未有接受記者訪問回應事件，其後在場外再次遇上記者問及事件時僅指，「因為其他人都無回應，我都唔回應喇。」

▼2月5日 《給十九歲的我》暫停公映前一日▼

