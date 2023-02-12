渣打馬拉松｜鯊魚服太殘舊或最後參賽　全馬跑手：似喪屍跑唔完咁

第25屆渣打香港馬拉松於今日（12日）舉行，近中午越來多參與全馬的參加者抵達維園的終點。不少選手都不約而同表示在西隧的一段路最難捱，有跑手更形容「好似跑唔完咁」，指當時自己及身邊的跑手均像「喪屍」一樣，最後靠意志力完成賽事。



▼2月12日 渣打馬拉松跑手百態▼



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身穿鯊魚裝的跑手張女士指，12年來從不間斷參賽，盼宣揚多食素、少殺生等訊息。(盧翊銘攝)

鯊魚裝跑手張女士亦近中午到達終點，完成比賽後她認為今年的天氣提升了賽事的難度，「比較辛苦啲」。她又提到鯊魚裝已陪參賽12年，一直宣揚多食素，少殺生等訊息，但因為已經十分殘舊，有打算不再穿上參賽，所以今年底的渣打馬拉松或不會再見到鯊魚跑手，惟仍要情乎情況而定。

上年參加半馬的翁先生今年第一次參加全馬，他認為全馬的難度高很多，除了更長外，路段亦更斜，「一定要訓練過先。」他認為最辛苦是西隧的路段，「跑唔完咁樣，個個好似喪屍咁樣跑，見唔到終點咁樣㗎，靠意志力，耷底頭咁跑。」雖然賽前天氣預報指今日又濕又熱，但翁先生則認為今日天陰，適合跑步，「跑步嚟講算ok㗎喇，上年都好曬。」

▼2月12日 渣打馬拉松濕熱天氣下作賽不少跑手維園衝線▼



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跑了19年的林先生亦對表現滿意，對比上一次比賽好很多，亦讚同意為西隧的路段是最困難，「跑到西隧果時都差唔多33K，最後幾K果時最難捱。」他指出跑到該路段時不少跑手都已經「散晒」，很多人都慢慢行，而他則慢慢跑，最後亦捱到終點。他亦興幸今日無大太陽，加上只有微雨，對跑手影響都不大。

林先生及姐姐今日一同出戰全馬，到終點位置前更從親友手中抱起寵物狗，一起衝線。他表示今日主要是陪姐姐一同比賽，而林小姐今次是第一次參加全馬，只訓練了約兩個月，對於能完成賽事感到心滿意足。他們亦同樣認為西隧的路段是最辛苦，為了完成賽事他們在部分路段寧願慢行留力，在平路才跑，最終完成賽事。

▼2月12日 渣打馬拉松十公里賽事跑手在東廊霧中作賽▼



▼2月12日 渣打馬拉松十公里賽事大批跑手在東廊作賽▼

