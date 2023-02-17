活力午餐｜直擊元朗廠房如常運作　負責人稱維修不妥涉機件耗損

學校午膳供應商「活力午餐」早前爆出食安風波，食環署會就元朗厰房內維修不妥善的情況提出檢控。今日（17日）「活力午餐」位於元朗的廠房所見 ，仍有工人推着膠箱出入，並有職員於現場指示及監察，負責人透露，維修問題涉及「機件自然性耗損」及「防火門維修」，廠房已作出跟進。



▼2月17日 直擊大家樂「活力午餐」元朗厰房▼



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職員隨即關閉廠房大門 向記者了解來意

食環署於前日（15日）及昨日（16日）巡查沙田和元朗的廠房，檢取了共11個食物樣本和25個環境樣本作化驗，並決定就元朗厰房內維修不妥善的情況提出檢控。

「活力午餐」昨日（16日）通知訂午餐的學校，下周一（20日）及下周二（21日）供應飯盒兩天，以檢視工序及深層消毒廠房。記者今日（17日）前往「活力午餐」元朗廠房視察，仍有工人於廠房推著平日用以運送學校飯盒的膠箱出入，並有職員在旁監察。職員有見保安與記者隨行，隨即關閉廠房大門，並了解來意。

廠房負責人：目前廠房仍正常運作

自稱是廠房負責人的程先生現身，他向記者表示目前廠房仍正常運作，暫未接獲公司通知指食環署會作出任何檢控，下周一及二會如公司早前公布檢視整個生產流程、衛生狀況及檢查機器，並指「食環署檢查方面暫時都妥當」。他又說，內部維修問題「已經跟進咗」，並指是「涉及機件的自然性耗損，例如係啲門需要維修一下」，重申「已經立即搵咗人維修」。

記者再追問詳情，職員回覆說：「暫時元朗呢一邊食環需要提供跟進嘅報告，就係要係呢一個嘅防火門要有一啲嘅維修」，至於其他事宜，負責人著記者與公司企業傳訊部聯絡。