疫情．11.29｜增7547宗確診13死　文體旅局常秘黃智祖第二度確診

新冠肺炎疫情反覆，本港今日（29日）新增宗確診7,547宗個案，維持較高水平。醫務衞生局局長盧寵茂表示，疫情最近是有升溫的跡象，最近染疫人數和死亡數字都有上升的趨勢，重症人數和死亡數字都有上升的趨勢，並提到最近天氣開始轉涼，感染數字上升，同時對醫療系統構成一定壓力。



昨日疫情概要：

-增7,793宗確診，較昨日下跌2.99%。

-輸入個案為605宗，佔整體個案比率7.76%；相比同日17,736名機場入境人數，比率則為3.41%，七日平均比率是4.08%。

-新增26名患者死亡，7日平均死亡率0.186%，整體死亡率0.51%，累計死亡人數為10,718人。

-累計2,721人留院，其中322人為新感染個案，新增危殆及嚴重分別9及12宗。



港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.17，即一名患者可傳染多於一人，趨勢傾向「平台期」。（港大醫學院圖片）

【20:09】醫務衞生局今晚（29日）公布最新強制檢測名單，共46幢大廈上榜。當中涉及中產屋苑，包括上環帝后華庭3座、鴨脷洲海怡半島美祥閣、青衣盈翠半島2座、將軍澳峻瀅5座等。

上榜大廈中，天水圍及沙田亦有4個屋苑各有大廈因污水樣本呈陽性被納入強制檢測公告。公告列明任何人在11月23日至29日曾在名單上大廈身處超過兩小時，須於明日或後日（11月30日或12月1日）前往進行核酸檢測。

▼11月29日 部份強檢大廈▼



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▼11月28日 盧寵茂指疫情最近升溫▼



【17:20】疫情持續近三年，學生幾度停課又復課，對他們的心理健康造成影響。香港青年協會「關心一線2777 8899」於2021年9月至今年8月期間，分別曾處理22,780宗與情緒相關的求助個案，較去年上升3,335多宗；另有9,113宗與校園生活相關的求助個案，當中以「升學」、「學習技巧」及「校園適應」為最主要範疇。

「關心一線2777 8899」今天（29日）公布「中學生情緒及求助狀況」調查結果，當中46.5%中學生的壓力指數屬偏高水平，24.2%更出現不同程度的焦慮傾向。

【16:55】本港新增7547宗確診，輸入個案佔590宗。此外，單日再錄得多13名患者死亡。

文化體育及旅遊局發言人表示，文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖對新冠病毒核酸測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。

黃智祖最近一次上班日期為上星期五（11月25日），他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。

黃智祖曾於本年九月確診2，其後已經痊癒。

【16:46】本港疫情反覆，確診個案數字維持約8000宗個案左右。港府今（29日）公布，發現離島區、黃大仙區及東區多個地方污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，顯示可能有隱性患者存在，包括離島區的昇薈，東區的漁灣邨及黃大仙區的銀鳳街附近一帶住宅。

政府將陸續向將會陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約四萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

▼11月29日 污水樣本呈陽性地區▼



▼11月28日 中環有約40人拿白紙悼念新疆大火死者▼



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▼11月28日 中大約60人拿白紙悼念新疆大火死者▼



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【12:25】中西區民政事務處上午約七時三十分起聯同西區警區和衞生署於薄扶林寶翠園2座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動共檢查了約490名受檢人士。當中，27人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中20人發出了10,000元定額罰款通知書。

▼11月24日 每周疫情記者會▼



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▼11月23日 車公誕市場攤位競投▼



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▼11月22日 泰國旅行團訪港最後一日到荃灣打邊爐▼

